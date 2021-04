Horóscopo do Dia 21/04: previsões para todos os signos hoje, quarta-feira

Horóscopo do Dia 21/04: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, quarta-feira.

Horóscopo do Dia: ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Em breve alguém lhe dará uma surpresa que vai preencher sua vida com bom humor e alegria, e o que começa com um gesto de descontração se transformará num relacionamento de…

Dinheiro & Trabalho: A descoberta de novos horizontes financeiros o levará a percorrer um caminho de abundância em pouco tempo. Algo que terá muito a ver com sua atitude, porque você estará determinado a obter uma… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: O olhar será intenso e de admiração ao mesmo tempo, uma primeira aproximação perfeita como se o destino os levasse até esse mesmo ponto. Nada será dito, até porque não se…

Dinheiro & Trabalho: Um golpe de sorte que há tanto tempo persegue o colocará em uma situação privilegiada e com essa nova realidade suas finanças entram em um ciclo de ascensão. Se possível, evite, por todos os meios, conversas… Continue lendo o horóscopo do dia 21/04 signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Tudo começará de maneira tranquila sem segundas intenções, sem grandes expectativas, mas a maneira como iniciarão o contato será algo intenso. Colocar seu coração em…

Dinheiro & Trabalho: Sua atividade de trabalho estará um tanto confusa hoje, mas voltará ao normal com uma série de atitudes e confirmações vindo de cima, desaparecendo as razões da dúvida. A busca pelo caminho para o… Continue lendo o horóscopo do dia 21/04 signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Nada que você tenha previsto no amor resultará neste momento. A vida já tem um outro plano em andamento, você alcançará a felicidade sonhada, mas de uma outra maneira…

Dinheiro & Trabalho: Há dinheiro no ambiente do seu signo, a prosperidade financeira começa a tomar forma, mesmo que de uma maneira um pouco tímida. O que importa é que será o suficiente para lhe dar segurança, e logo… Continue lendo o horóscopo do dia signo Câncer

Horóscopo do Dia: LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Durante esta jornada um fogo interno arderá em você, já que as circunstâncias são favoráveis para ter momentos de uma paixão total e magnífica com alguém que de mansinho se…

Dinheiro & Trabalho: Sua habilidade e faro para atrair dinheiro e bons negócios permitirão que você cresça um pouco mais e supere qualquer problema que porventura possa surgir nas finanças. Com relação ao dinheiro, não… Continue lendo o horóscopo do dia signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Aos poucos você perceberá certas insinuações, brincadeiras e até lindos gestos de alguém que não terá como evitar esconder os sentimentos dele com relação a você. O mais interessante…

Dinheiro & Trabalho: Tire de você a percepção de que as coisas não vão melhorar no trabalho, porque algo novo se apresentará em termos de uma nova maneira de trabalhar. Aceite o que está previsto para acontecer, você não… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Certas coisas nunca devem ser ditas durante um primeiro encontro, e você preferirá a verdade a ouvir aquelas palavras maravilhosas sussurradas em seu ouvido. E dessa maneira tão…

Dinheiro & Trabalho: Bem provável que você ocupe uma posição de maior importância no seu local de trabalho, e mesmo que seja algo temporário, o desempenho que terá o conduzirá por um outro caminho a partir de agora. Durante… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você sem querer se verá em uma conversa interessante com uma nova pessoa. Suas expectativas com relação ao que pode acontecer serão atendidas rapidamente, mas ainda seja um…

Dinheiro & Trabalho: Hoje reserve um tempo para pensar muito bem antes de assinar qualquer documento. Uma parte do seu futuro financeiro estará ligada ao que você decidir neste dia. De qualquer maneira, de um… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo do Dia: SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Movimentos intensos no seu signo aproximam o amor e a paixão de sua vida, portanto, prepare-se para viver novas experiências, aventuras únicas, da maneira como gosta de viver, e momentos…

Dinheiro & Trabalho: Você entrará no estágio inicial de conseguir tornar um antigo sonho profissional em realidade. É um ciclo de mudanças importantes, apenas não deixe que o medo do fracasso o domine, porque você… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Embora no amor, você ainda não esteja vivendo bons tempos, espere novidades que já estão por dar as caras. Expectativas e emoções intensas crescerão à medida que for conhecendo…

Dinheiro & Trabalho: Nos próximos dias no trabalho não pare nos obstáculos, porque são o que o seu destino coloca na sua frente para que os vença, já com um outro propósito que o deixará na porta de entrada a uma… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Uma ligação inesperada o deixará pensativo, sem saber o que achar sobre o que será dito para você. Alguém novo pode entrar em sua vida. São novas perspectivas que mudam e alegram…

Dinheiro & Trabalho: Se você trabalha por conta própria, esta vibração no seu signo é dos movimentos, em que não há pior negócio que aquele que não é feito, tudo porque está prestes a iniciar uma nova parceria que… Continue lendo o horóscopo de hoje 21/04 signo Aquário

Horóscopo do Dia: PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Aproveite o dia para se aproximar de quem gosta, pode ser na forma de uma mensagem, ou quem sabe uma surpresa no endereço dela, mas que seja cheio de afeto, que mostre…

Dinheiro & Trabalho: Se na sua área de dinheiro há dificuldades, fique tranquilo porque logo respirará aliviado ao ver que seus problemas começam a ser solucionados. Contudo, não permita que as atuais condições o… Continue lendo o horóscopo de hoje 21/04 signo Peixes

