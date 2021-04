Mulher ciumenta se esconde no porta-malas de motorista de app em Osasco

Uma mulher relata ter vivido uma situação inusitada e pra lá de assustadora durante uma viagem com um motorista de aplicativo em Osasco. A passageira, de 22 anos, estava no banco de trás quando ouviu a voz de uma outra mulher no porta-malas pedindo ajuda, quando o veículo parou pedágio do Rodoanel na altura do Padroeira. Assustada, ela saiu do carro e fugiu, no sábado (17).

publicidade

A passageira desabafou nas redes sociais sobre o momento de terror que viveu e, nesta segunda-feira (19), foi à delegacia registrar um boletim de ocorrência sobre o caso.

O motorista, de 46 anos, prestou depoimento nesta terça e declarou à polícia que tratava-se de sua esposa, de 40 anos, que desconfiou que estava sendo traída e se escondeu no carro, segundo informações do portal “Cotia e Cia”. Quando o veículo parou no pedágio, a mulher gritou para pedir para o marido tirá-la do porta-malas, segundo ele.

publicidade

O caso foi registrado na Delegacia de Cotia e no 8º Distrito Policial de Osasco.