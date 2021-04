Homem que não aceitava o relacionamento da filha e tentou matar genro a facadas é condenado a 9 anos de prisão

A 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve júri que condenou homem por tentar matar o genro a facadas, pois reprovava o relacionamento que a vítima mantinha com sua filha. A pena foi ajustada para 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

De acordo com os autos, a filha do réu, Antonio Rangel, namorava e morava com a vítima. No dia do crime o réu foi até a casa do genro e pediu para conversarem no lado de fora. Nesse momento, Antonio desferiu uma facada na altura do abdômen da vítima e deixou o local. A vizinha da frente prestou socorro e chamou a polícia. Quando foi abordado pela polícia, o réu afirmou que não concordava que a filha, então com 16 anos, morasse junto com o genro.

Segundo com o relator do recurso, desembargador Diniz Fernando, “as qualificadoras reconhecidas encontram respaldo na prova. A do motivo fútil ficou evidenciada porque o réu, no meio da noite, atacou seu genro por ciúmes de sua filha, enquanto a do recurso que dificultou a defesa da vítima, igualmente, porque esta foi pega de surpresa pelo réu que, chamado para uma conversa, sacou uma faca de surpresa para feri-lo”.

