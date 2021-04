Calçadão de Osasco terá Wi-Fi grátis e deve ficar pronto neste ano

As obras de modernização do Calçadão de Osasco, na Rua Antônio Agú, devem ser concluídas no segundo semestre deste ano. Considerado o 2º maior polo comercial do país, atrás apenas da 25 de março, na capital paulista, o espaço começou a receber as estruturas de sustentação do teto.

A cobertura, que terá 490 metros de extensão, é feita em sistema modular híbrido: uma estrutura de alumínio com três tipos de fechamento, proteção contra chuva e sol, medidas energéticas sustentáveis e controle de ventilação. Já o piso será de estrutura modular drenante, para facilitar o escoamento da água da chuva.

O local também passa por obras de ampliação do sistema de drenagem, que visam combater alagamentos. Esse trabalho também tem sido executado em ruas próximas, tais como Dante Batiston e Antônio B. Coutinho, que serão recapeadas após a conclusão das obras.

As obras já atraem a curiosidade de pedestres e vendedores ambulantes. “Fiquei sabendo (da cobertura do Calçadão). Parece que vai ficar bonito. Vai valorizar a área. Tomara que coloquem mais árvores e bancos para a gente poder descansar no horário de almoço”, disse a auxiliar-administrativa Lucinete Ramos, 57 anos.

Para a vendedora ambulante Khechlen Martinez, 23, as melhorias deverão atrair mais público ao local. “Se fizerem mesmo como estão falando, vai ficar bonito. Será bom para quem trabalha por aqui e para quem faz compras”.

O Calçadão e seu entorno serão monitorados por câmeras, pelo Centro de Operações Integradas, contarão com Wi-fi grátis e sistema de painéis informativos. Tais melhorias possibilitarão a ampliação do horário de funcionamento das lojas, inclusive para o período noturno, o que pode aumentar o número de postos de trabalho.

O projeto

A obra é executada pela Vigent Construções Ltda. O projeto foi idealizado pela arquiteta Letícia Juliana Pazian e escolhido em concurso realizado pela Prefeitura, em parceria com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco (AEAO) e Associação Comercial e Empresarial de Osasco (Aceo).

O prefeito Rogério Lins afirma que o Calçadão será transformado em um polo turístico e cultural totalmente “high tech”, com investimentos do setor privado em tecnologias modernas de conectividade.

O trecho a ser revitalizado receberá ainda novos bancos e torres de iluminação. As palmeiras serão mantidas e a entrada principal do shopping ganhará uma praça arborizada, com bancos e lixeiras. Os atuais quiosques serão instalados entre as árvores para garantir mais conforto térmico para os funcionários desses estabelecimentos.

O piso modular, novas luminárias e bancos também serão instalados nas ruas laterais do shopping, tornando a área uma extensão da praça a ser feita na entrada principal do centro de compras.

