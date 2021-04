Havan de Osasco tem data definida para a inauguração

A Havan divulgou a data de inauguração da loja da rede em Osasco: 29 de abril, quinta-feira. A unidade fica em Presidente Altino. Tem mais 20 mil metros quadrados e conta com amplo espaço de conveniência, praça de alimentação, e estacionamento com capacidade para 650 vagas.

As obras foram iniciadas em agosto do ano passado. A loja deve gerar cerca de 200 vagas de emprego diretas, segundo o dono da Havan, Luciano Hang, que visitou as instalações no mês passado. “Tenho certeza que vai encantar todo mundo”, afirmou o empresário.

O prefeito Rogério Lins celebrou a abertura da rede na cidade. “Mais uma empresa que veio pra nossa Cidade, gerando empregos para muitos osasquenses”, declarou, por meio das redes sociais.

Os interessados em se candidatar a vagas de emprego na Havan de Osasco e outras lojas da rede podem se cadastrar por meio deste site.