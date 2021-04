Horóscopo do Dia 23/04: previsões para todos os signos hoje, sexta-feira

Horóscopo do Dia 23/04: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, sexta-feira.

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Surge na sua vida uma pessoa que não tirará os olhos de você e uma sinalização muito sutil por parte dela será o suficiente para você deixar de lado os medos e permitir aparecer todo…

Dinheiro & Trabalho: As tarefas exigirão cada vez mais perseverança e dedicação da sua parte, e podem significar o prelúdio para uma posição de maior relevância, que vai ajudá-lo a ter mais fé no futuro profissional e… Continue lendo o horóscopo do dia 23/04 signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Se sua prioridade são seus sentimentos, pense cuidadosamente em quem você aceita em sua vida, mas se é capaz de apenas viver o momento, vá em frente, caso contrário, recue. Alguém…

Dinheiro & Trabalho: A independência financeira que você está procurando há tanto tempo começará a dar sinais de como deverá ser conquistada, será uma sequência de fatos acompanhados mais que nada de… Continue lendo o horóscopo do dia 23/04 signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Não é necessário dinheiro para ser original e captar a atenção de quem lhe interessa. Inove e você verá que certos detalhes feitos com afeto e atenção podem deixar lembranças inesquecíveis…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, mesmo que você sinta algum desconforto alguém o sondará para participar de um novo empreendimento ou fazer uma tarefa diferente, que o colocaria em um caminho vantajoso… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Onde você menos espera a expectativa de um novo romance pode acontecer, use todos os sentidos para captar os sinais que estão acontecendo em torno de você, mas vá com calma porque…

Dinheiro & Trabalho: Com uma nova perspectiva, através de novos contatos com outras pessoas de um outro lugar, logo sentirá a necessidade de traçar os caminhos para encontrar uma nova posição profissional, e verá… Continue lendo o horóscopo do dia signo Leão

Horóscopo do Dia: VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: O amor sem regras ou condições não se preocupa com obstáculos, simplesmente se vive, se desfruta. E é isso que deverá ter presente ao se envolver com um amor que tanto pode se…

Dinheiro & Trabalho: É um momento muito propício para ir atrás de assuntos profissionais que lhe interessam e embora não tenham muito a ver com o seu atual trabalho, serão bastante úteis para que consiga enxergar… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Não se deixe manipular por alguém que só olha para você desejando apenas ter um contato físico. Separe bem o que são desejos, do que realmente são sentimentos. Logo, alguém…

Dinheiro & Trabalho: Uma espécie de palpite pode lhe dar sorte com relação ao dinheiro, siga suas intuições, que se mostrarão cada vez mais intensas e que projetarão você para novas maneiras de lidar e ser bem-sucedido com… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Há alguém trabalhando muito para retomar ou iniciar um amor com você. Isso não está muito claro ainda, mas que há um período de grande intensidade e felicidade no futuro imediato…

Dinheiro & Trabalho: Neste momento na sua vida financeira alguns obstáculos podem surgir ao longo do caminho, mas você os superará com relativa facilidade. Não se assuste e tenha uma visão mais ampla do futuro, já… Continue lendo o horóscopo de hoje 23/04 signo Escorpião

Horóscopo do Dia: SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Para o amor reinar em seu coração novamente terá de criar coragem e falar abertamente, deixar de ficar nas insinuações e brincadeiras. Ao fazer isso, se deparará com uma…

Dinheiro & Trabalho: Certas circunstâncias que se apresentam por esses dias irão ajudá-lo a enxergar e a ter a certeza de que algo que você costuma fazer de uma maneira fácil e descomprometida, tem todas as… Continue lendo o horóscopo de hoje 23/04 signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: É um ciclo no seu signo para definir seu relacionamento, talvez um casamento ou uma união, ou ainda morar com seu parceiro, que é também uma boa ideia. Se você procura por um…

Dinheiro & Trabalho: Hoje no trabalho mantenha distância daqueles que se aproximam de você sempre com foco nos problemas. Não deixe energias negativas rondar seu mundo, logo agora que está prestes a receber… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Precisa colocar essa parte intuitiva do seu signo para funcionar, assim sentirá melhor as vibrações emitidas e que são direcionadas para você, que entra em um momento em que tudo dá…

Dinheiro & Trabalho: Em termos de dinheiro, as confluências cósmicas que agora atingem o seu signo são propícias para atrair prosperidade em sua vida, bom porque pode receber alguma melhoria ou compensação. É… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Com certeza saberá o que fazer quando estiver diante de uma situação um tanto empolgante quanto incomum, quando alguém mostrar uma queda por você num local e hora nada…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho as dificuldades serão deixadas para trás, você vai retomar o bom ritmo e ter controle da situação. O ambiente se mostra favorável neste período. O que espera obter o receberá mesmo que… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo do Dia: ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: A sua expectativa para iniciar um novo relacionamento fluirá perfeitamente neste dia. Nada e ninguém poderá fazê-lo mudar sobre a visão das coisas que tem quando pensa que é bem…

Dinheiro & Trabalho: O bom é que você obterá mais do que o esperado e poderá recuperar o dinheiro perdido em gastos fora do previsto nos últimos tempos. Não há nenhum fator que dificulte esse fluxo. Analise com… Continue lendo o signo Áries

