Horóscopo do Dia 24/03: previsões para todos os signos hoje, quarta-feira

Horóscopo do Dia 24/03: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, quarta-feira.

publicidade

Horóscopo do Dia: ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Se abrirá diante de seus olhos a possibilidade de colocar mais paixão e uma nova pessoa em sua vida. A sua sensualidade e poder de atrair estará na superfície, e que alguém que mexerá…

Dinheiro & Trabalho: Você tem um profundo conhecimento daquilo que faz. Não tenha medo de compartilhar com as pessoas seus conhecimentos, e que isso se torne um negócio lucrativo e que ao mesmo tempo ajude no crescimento das… Continue lendo o horóscopo do dia signo Áries

publicidade

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Durante as próximas semanas você fará, de certa maneira, coisas malucas, tudo para despertar a atenção de alguém que pelo olhar o deixará a sonhar em todo momento. Ser capaz de…

Dinheiro & Trabalho: O que você não espera, um novo projeto que surgirá na sua frente, é a solução que faltava para que as coisas comecem a andar de uma outra maneira em sua vida. Terá que trabalhar em dobro, não descuidar… Continue lendo o horóscopo do dia 24/03 signo Touro

publicidade

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Mostre tudo o que há de bonito dentro de você e tudo mudará se você assim o fizer. Não transmita pessimismo nem fique pensando que o amor é algo distante. Muito pelo contrário…

Dinheiro & Trabalho: Se estiver preocupado com o dinheiro, não se preocupe tanto, porque os recursos aparecerão no momento certo para você, vindo por um caminho que há algum tempo não se mostrava próspero. No trabalho, se… Continue lendo o horóscopo do dia 24/03 signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Pare de buscar explicações ou confirmações de todos os tipos, precisa acreditar o quão importante você é para essa pessoa. O interesse dela é mais do que evidente, mas você fica pensando…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho pode começar um ciclo de intensa atividade e desafios, em diversos momentos se sentirá bastante pressionado, mas mantenha sempre o foco, com a criatividade que lhe caracteriza, que a… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo do Dia: LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você viverá esses dias com muita energia para dar vazão aos sentimentos e desejos que estão presos no seu interior. Não pense muito, assuma a condição do seu signo, abra seu coração…

Dinheiro & Trabalho: Você precisará ter muita agilidade e intuição, que lhe permita superar dúvidas e hesitações sobre uma função que deve ser colocada em disputa nos próximos dias. A partir desse momento estarão abertas as… Continue lendo o horóscopo do dia 24/03 signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Alguém que você conhece, repentinamente pode abrir o coração e nesse momento você notará como uma palavra dela, que não esperava acontecer assim, transforma sua realidade…

Dinheiro & Trabalho: Certos problemas que podem surgir hoje serão resolvidos com rapidez e competência. O trabalho continua estável, portanto, sem receios porque tudo está a seu favor. O momento é oportuno para você tomar… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: A solidão deve desaparecer de sua vida porque entra num período de atração onde alguém desconhecido e extremamente cheio de energia pode entrar em sua vida. Abra seu coração…

Dinheiro & Trabalho: Há uma linha que mostra um papel de liderança em sua vida profissional neste momento. Talvez lhe pegue de surpresa, mas vá em frente sem qualquer receio com todos os projetos que você tem em… Continue lendo o horóscopo do dia signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Confie que o amor é possível, você tem grandes qualidades a oferecer. Você tem que tirar essa pessoa que mora nos seus pensamentos da sombra do talvez do seu coração e colocá-la…

Dinheiro & Trabalho: Se algo não está se mostrando da maneira como gostaria na sua vida profissional, tenha um pouco mais de calma, porque essa situação um tanto intragável já está no fim, quando tudo será colocado em… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo do Dia: SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Graças a um encontro ao acaso, poderá conversar com a pessoa que gosta olhando nos olhos dela. A euforia e felicidade vai inundá-lo. Sua forma de ser, fará de você um parceiro desejável…

Dinheiro & Trabalho: Em algum momento, ainda neste mês, deverá participar de uma reunião onde se deparará com informações úteis que dirão respeito ao trabalho. Você verá que sempre há uma saída para encontrar… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Não se prenda a nada do passado que lhe cause desconfortos, agora é hora de colocar suas emoções em ordem e aproveitar um encontro casual que pode radicalmente mudar tudo. A…

Dinheiro & Trabalho: Uma mudança no que se refere à maneira como o dinheiro flui para você é o que está previsto para este período. Não tenha medo se uma despesa inesperada surgir, pois poderá dar conta dela, mas também… Continue lendo o horóscopo de hoje 24/03 signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Começam dias em que terá a oportunidade para voltar a ser o protagonista de uma verdadeira história de amor, e na qual você saberá se expressar como nunca o fez, com a certeza…

Dinheiro & Trabalho: As influências astrais em seu signo ajudarão a eliminar de sua vida as situações que impedem seu desenvolvimento financeiro, com isso, tudo tende a ser mais próspero. Sua visão sobre o material se… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo do Dia: PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: A vida tem guardada uma surpresa para você, portanto, não pare de sonhar porque uma nova amizade pode se tornar um grande amor. Esse novo relacionamento se fortalecerá com…

Dinheiro & Trabalho: Deverão aparecer algumas mudanças no trabalho, nada que deva o coloque em risco. Em vez de se preocupar com esses novos rumos, saiba que as coisas serão apresentadas de uma maneira muito… Continue lendo o horóscopo do dia 24/03 signo Peixes

SEQUELAS// Geraldo Luís diz que perdeu os movimentos da perna devido à covid-19