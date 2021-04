Horóscopo do Dia 25/04: previsões para todos os signos hoje, domingo

Horóscopo do Dia 25/04: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, domingo.

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Tempo de emoções intensas, uma energia perfeita para você. Seu coração pode querer voar acima das nuvens enquanto sente que suas desconfianças sobre a reciprocidade do interesse…

Dinheiro & Trabalho: Existem possibilidades de que lhe sejam apresentado trabalhos que serão muito importantes para aumentar sua renda, um dinheiro que mais tarde será útil porque o ajudará a investir em algo… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você terá a atenção de alguém que sempre imaginou ter como parceiro no amor e se sentirá feliz por isso acontecer. A mobilização na sua vida vai ser intensa, gratificante, vai trazer…

Dinheiro & Trabalho: Na sua área de trabalho existem opções para o que procura agora e nem todas as portas estão tão fechadas como pensa. É verdade que não é muito fácil, mas você entrará em um caminho que pode… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Esta deve ser uma semana para sempre lembrar com carinho, porque você pode reviver algo que não experimentava há muito tempo e que o marcará de maneira única já que traz situações…

Dinheiro & Trabalho: Nesta semana não mexa muito com a questão do dinheiro no trabalho, mesmo se você achar que não está sendo bem pago ou não, já que agora não é o ciclo mais adequado para levantar uma questão… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Por esses dias deve entrar em sua órbita alguém que já é comprometido e que lhe fará sentir uma atração muito forte. Você ficará tentado a ceder a essa aventura, mas precisará realmente…

Dinheiro & Trabalho: Às vezes, e porque não dizer sempre já que se trata do signo de Leão, você é tentado pelo poder, aproximando-se dele ou brilhando no meio dos outros. Isso não é ruim, mas você pode levantar algumas… Continue lendo o signo Leão

Horóscopo do Dia: VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: A intensidade que vai mostrar pode colocar você em uma situação difícil, então tente não pensar com pressa e estabeleça uma estratégia se quiser se aproximar de uma pessoa que vai…

Dinheiro & Trabalho: A tendência desta semana pode significar algo próximo a uma forte mudança de perspectiva de vida profissional. Há algo que o favorece, embora possa exigir que você dê um passo diferente, que pode… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Se você seguir o que sua intuição ditar com uma pessoa que tão logo quanto possível deve conhecer, você estará certo em querer se aproximar dela e assim evitar qualquer arrependimento…

Dinheiro & Trabalho: Hoje não seria má ideia aproveitar algumas horas para um trabalho ou estudo que precisa de um reforço, o que neste momento pode ser muito útil, tendo em vista uma novidade bastante promissora que… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Poderá surgir um encontro, provavelmente através da tecnologia, que proporcionará o prazer da conversar de uma maneira diferente e sentir o efeito que você gera em quem está do…

Dinheiro & Trabalho: Existem certos acontecimentos no trabalho que o favorecem e que o ajudarão a conquistar um espaço com mais destaque. Você ficará muito feliz em poder fazer algo de que gosta e que não podia… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo do Dia: SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você reconhecerá em alguém a possibilidade de ter algo mais do que uma amizade. Essa pessoa vai fazer você rir e confiar em que a paixão entre os dois pode crescer. Você sentirá…

Dinheiro & Trabalho: Com relação ao trabalho e profissão, você deve assumir que é hora de esquecer algumas atividades que o fazem perder tempo e se concentrar mais nas coisas importantes de sua vida. Às vezes você… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você irá capturar imediatamente algumas palavras que irão revelar algo importante sobre o que essa pessoa está pensando e que irão ajudá-lo a entender o que ela sente e espera de…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho não acredite em tudo que você ouve nesse momento, pode haver muitas coisas que não são verdadeiras e que alguém está muito interessado em passá-las como tal. Saber enxergar essas… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você pode encontrar por acaso alguém que vai lhe surpreender muito porque será como se já tivesse estado com essa pessoa antes e não saberá explicar o motivo. Esse encontro vai…

Dinheiro & Trabalho: Já estão para serem resolvidos alguns desconfortos devidos a problemas de dinheiro que você tem e que o paralisam de vez em quando. Se aproxima o tempo em que deverá lidar com suas finanças de uma… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Aprenda a aproveitar a plenitude do momento. Às vezes, nem tudo pode ser eterno e esse é o charme desse primeiro encontro. As afinidades entre os dois irão rapidamente aumentando…

Dinheiro & Trabalho: Saiba que não deve perder uma proposta para fazer algo diferente na sua área profissional. Esse plano que eles devem propor pode ser muito interessante para você. Fique totalmente à vontade para… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo do Dia: ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: As dúvidas que continuam a estar presente em você sobre uma pessoa e o que realmente há nela aos poucos ficam mais claras. Não confie apenas nas aparências, no que ela mostra…

Dinheiro & Trabalho: Você se verá diante de uma situação em que deverá tirar o melhor proveito de certas relações do passado com pessoas de certa influência em um setor que lhe interessa e que será o futuro de suas… Continue lendo o signo Áries

