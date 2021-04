Confira vagas de emprego abertas na Qualicorp em Barueri e SP

A administradora de planos de saúde Qualicorp está com algumas vagas de emprego abertas em Barueri e na capital paulista. Há oportunidades para cargos efetivos e Jovem Aprendiz.

Em Barueri, há vagas para as funções de Analista Comercial, Analista de Contratos, Coordenador de Negociação e Analista de Produtos Pleno. A empresa também está em busca de Jovem Aprendiz.

Já na Capital, as vagas são para preencher os cargos de Assistente Administrativo, Analista de Informações Gerenciais, Analista de Gestão, Técnico de Enfermagem, Enfermeiro Consultoria e Gestão de Saúde, Especialista SAP, Gerente de SAC, Analista de Planejamento Call Center, Analista de Processos, Cientista de Dados, Coordenador de Remuneração, Advogado, Atendente (Home Based), Coordenador de Vendas, Consultor de Relacionamento e Consultor de Vendas.

A função de Analista Comercial exige que o interessado tenha ensino superior completo, experiencia na área Comercial (vendas e prospecção) e Relacionamento com Cliente, Excel e PowerPoint intermediário.

Para o cargo de Consultor de Vendas, o candidato deve ter ensino médio completo, entusiasmo e determinação. Já a vaga de Assistente Administrativo exige apenas conhecimento do pacote Office.

Os interessados no cardo de Técnico de Enfermagem devem ter graduação em enfermagem, registro ativo no COREN e conhecimento em Excel. Experiência com atenção primária, programa de Saúde da Família e programa de Telemonitoramento serão considerados diferenciais.

Para participar do processo seletivo para Jovem Aprendiz, os candidatos devem estar cursando ou ter o ensino médio completo, ter entre 16 e 24 anos e ter disponibilidade para trabalhar 6h por dia.

“Somos uma empresa em constante transformação, de forma que nossos colaboradores possuem autonomia para inovar nas formas de atuação. Além disso, valorizamos e apoiamos a diversidade, pessoas com deficiência são consideradas em todas as nossas posições”, afirma a Qualicorp.

Como se candidatar às vagas de emprego e Jovem Aprendiz na Qualicorp:

Os interessados devem acessar o site de recrutamento da empresa, escolher a opção desejada e cadastrar o currículo online.

Além de salário compatível com o mercado, a Qualicorp oferece benefícios como assistência médica e odontológica, seguro de vida, Gympass, Zenclub, vale-refeição, vale-transporte, PPR e Day-off no aniversário.

