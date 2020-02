Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (05/02/2020) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta quarta-feira (05/02/2020). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Pensar e contornar o assunto e fazer vista grossa apenas o enche de mais inseguranças. Você deve tomar as rédeas da sua vida e correr um risco; se não o fizer agora, poderá acontecer que, quando você quiser, já seja muito tarde.

Dinheiro & Trabalho: Mesmo que uma possibilidade de negócios em sociedade seja tentadora, não precisa se comprometer, porque esse pode não ser o momento certo. Paciência é essencial no mundo dos negócios. Aprenda a esperar… Continue lendo o signo Aquário

Publicidade

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Dê o primeiro passo, porque a pessoa que você deseja está esperando por você lá fora. Você só precisa estar ciente dos sinais e ser receptivo a eles para não a deixar escapar. Deixe sua capacidade de sedução e persuasão prevalecer nesse momento.

Dinheiro & Trabalho: Você tem a vitória garantida em seus negócios, após um período em que eles lhe deram mais dores de cabeça do que benefícios, agora eles começarão a se consolidar. O dinheiro vai direto para suas mãos, gerencie… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: A vida lhe deu muitas lições, mas você parece não ter aprendido com nenhuma delas. Olhe para trás e você entenderá que repete os mesmos padrões. Se não mudar sua atitude, será impossível obter sucesso em seus relacionamentos.

Dinheiro & Trabalho: Você estará muito perto da porta da prosperidade e não precisará esperar pelo amanhã, ao mesmo tempo, receberá notícias extraordinárias que o surpreenderão em questões relacionadas à sua… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Você viverá momentos muito bons com uma pessoa em que nunca pensou na vida. Esteja atento aos sinais que encontrará hoje, porque são eles que o levarão a amar e encher sua vida de felicidade e harmonia. Você deve ser receptivo para que isso aconteça.

Dinheiro & Trabalho: O dinheiro é uma questão importante na vida, mas não a mais importante, é por isso que não é conveniente se preocupar tanto assim. O ideal é que você mantenha esse planejamento a longo prazo e sua… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Não desconfie do seu parceiro, se ele está com você, é porque ele quer. Separe os ciúmes que invadem sua mente e obscurecem sua felicidade. Você deve ter mais certeza de si mesmo e não suspeitar, caso contrário, seu relacionamento poderá sofrer as consequências.

Dinheiro & Trabalho: Você verá excelentes resultados após tantos esforços, receberá um lucro maior do que pensava em seus negócios. Gerencie com responsabilidade esse dinheiro e continue investindo, com melhorias que ajudem… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Ficar apenas remoendo o que está incomodando você não leva a nada, é hora de encarar as coisas de frente e mostrar a seu parceiro como você se sente. Não guarde as coisas ruins porque a única coisa que conseguirá é envenenar seu relacionamento aos poucos.

Dinheiro & Trabalho: A criatividade está a mil em você e hoje pode ser o grande dia para desenvolvê-la. Não deixe que seus medos e inseguranças obstruam suas ideias. Hoje é um bom dia para você começar a compartilhar sem medo todas… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Chegou a hora de ser mais ousado e aberto. Hoje é o seu dia, deixe de lado a timidez e a vergonha que o invadem toda vez que se aproxima de uma pessoa que gosta e seja corajoso ao declarar seus sentimentos. Ela não vai resistir. Pode acreditar.

Dinheiro & Trabalho: Você desfrutará de uma oportunidade sem precedentes, você tem em suas mãos a possibilidade de gerar muito dinheiro, você só precisa estar atento para aproveitar o momento. Lembre-se de que existem… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Deixe de lado a timidez que sente e convide a pessoa que você ama para sair, porque a vida pode surpreendê-lo com um sentimento que é recíproco. Para alcançar o amor, você precisa ser corajoso e se jogar, caso contrário, pode perder momentos maravilhosos.

Dinheiro & Trabalho: Coisas boas estão chegando em sua vida financeira e profissional. Hoje, seu chefe reconhecerá o esforço que você faz, e já pensa em lhe dar mais benefícios dentro da empresa com uma posição melhor. Você merece, aproveite… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Atualmente você se sente muito deprimido, a solidão começou a afetá-lo com força; é hora de passar um tempo com amigos e familiares para elevar seu espírito. Deixe essa ruptura amorosa no passado e vire a página para ser feliz novamente.

Dinheiro & Trabalho: As finanças começarão a ter uma mudança inesperada, e se você tiver passado por um período bastante sombrio, tudo isso mudará. Novas oportunidades batem à sua porta trazendo muita prosperidade financeira, mas… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Prepare-se para a sua vida em uma mudança inesperada, o destino tem algo pronto para você: o amor da sua vida baterá à sua porta muito em breve. é hora de você abrir bem o coração e deixar que essa linda pessoa tome conta dele.

Dinheiro & Trabalho: O dinheiro bate à sua porta. Nesse período, o dinheiro flui constantemente, por isso tente manter um registro de tudo o que sai e entra para ter um melhor controle. Você deve sempre pensar que nem… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Cupido fará uma brincadeira com você, ele vai flechar alguém que você gostou no passado, alguém vai surpreendê-la muito. Seja generoso com essa pessoa e esteja aberto a ela, para que ela também saiba quais são seus sentimentos.

Dinheiro & Trabalho: Você pensa muito em expandir suas possibilidades financeiras, em trabalhar por conta própria, a verdade é que, com seu conhecimento e força de vontade, tudo é possível. Escolha bem e aconselhe-se bem antes… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: É provável que uma pessoa do seu passado o procure, não permita que, em nenhuma circunstância, entre novamente em sua vida. Você cresceu desde então e não vai estragar tudo de novo. Você deve esquecer os relacionamentos tóxicos e aprender com eles.

Dinheiro & Trabalho: Um dinheiro chegará às suas mãos como se caísse do céu. Não pare de acreditar em milagres porque eles existem e o universo irá jogar a seu favor. Mas não espere que chegue sozinho, porque depende também de… Continue lendo o signo Capricórnio

…

Leia também:

Inscrições para concurso público em Santana de Parnaíba começam nesta quarta (5)

Homem que abusou sexualmente de mulher no Metrô de SP é condenado a 1 ano de serviços comunitários

Melhor amigo e gestor de estúdio de Gugu em Alphaville diz que está “extremamente triste” com disputa pela herança

Osasco recebe Festival do Torresmo em março