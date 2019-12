Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (06/12) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta sexta-feira (06/12). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Os astros preveem um dia em que a vida do casal tomará uma nova direção. É importante que você não perca a confiança em si mesmo ou em seu parceiro se quiser evoluir no relacionamento. As experiências que têm vivido os ajudarão a se apoiarem mutuamente e isso tem um impacto positivo no ambiente doméstico.

Dinheiro & Trabalho:

Não há nada a fazer quando uma empresa não deseja analisar seu verdadeiro potencial. Neste momento, você pode se concentrar em tudo o que possui atualmente e não deseje mudar. Se acha que poderia… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

No plano sentimental, alguns sonhos e desejos que você imaginou com seu parceiro poderão se concretizar, fazendo parte da sua vida. As emoções serão mais sutis e suaves e você conseguirá entender sem palavras o que seu parceiro ou seus entes queridos lhe digam.

Dinheiro & Trabalho:

Você ficará feliz vendo as horas passarem e sabendo que pode voltar para casa e não voltar em alguns dias. Essa pausa será útil para preparar a etapa do Natal. Tem muito por fazer e deseja gastar bastante, mas evite… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Sente a necessidade de comunicar suas preocupações pessoais ao seu parceiro. Você precisa de espaço e uma certa margem de liberdade para realizar seus projetos. Se conseguir comunicar adequadamente seus objetivos pessoais, seu relacionamento será enriquecido com isso.

Dinheiro & Trabalho:

Você nem sempre pode estar 100 por cento em sua melhor forma e hoje é possível que sua mente já esteja no “modo pausa”. Não deixe nenhuma responsabilidade por fazer, é melhor adiar qualquer decisão para quando… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Suas emoções estarão à flor da pele e você estará mais sensível do que o normal. Vai querer trancar-se em casa e, se possível, não ter contato com o mundo exterior. Só quer se conectar com seu parceiro e ser mimado e abraçado deixando-se levar pelo amor.

Dinheiro & Trabalho:

Você é uma pessoa que está fazendo todo o possível para obter melhores resultados pelo seu trabalho. Talvez nem sempre seja tão produtivo quanto gostaria, mas hoje é um bom dia para lançar as bases de uma… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Como casal, você desejará fazer algum tipo de cerimônia que dê vida ao seu amor de uma maneira divertida. Por exemplo, pode renovar seus votos e garantir o apoio inabalável da pessoa ao seu lado. Se for solteiro, terá uma boa oportunidade de iniciar um relacionamento muito gratificante.

Dinheiro & Trabalho:

É um bom dia para começar a organizar as contas. Você tem uma boa soma de dinheiro no banco e isso pode fazer com que pense que tudo é possível. Tenha cuidado, pois está vindo um período importante… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Se você é solteiro, poderá existir um amor à primeira vista. Se já tem parceiro, haverá uma oportunidade de dar um passo gigantesco. Você quer uma vida íntima mais gratificante, analisa completamente seus sentimentos e se comunica muito com um simples piscar de olhos. Seu parceiro estará pronto para segui-lo até o fim do mundo e além.

Dinheiro & Trabalho:

Neste dia, você notará mudanças importantes e todas elas serão por uma boa razão. Você não é a pessoa que era antes, totalmente dedicado aos outros, agora ganhou autonomia e mostra isso com certos gestos… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

A influência lunar o levará a entender as necessidades de seu parceiro. Hoje você pode sair do seu ponto de vista para observar os problemas da perspectiva do outro. As estrelas trazem uma sensação de bem-estar em assuntos do coração. Sua alma é confortada pelo amor e carinho da pessoa amada.

Dinheiro & Trabalho:

Terá que correr muito hoje se quiser concluir todos as tarefas no prazo. À medida que as festas de final de ano se aproximam, você tem medo de não poder deixar tudo terminado. Não gosta de deixar as coisas inacabadas… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

As estrelas estimularão suas emoções e você viverá tudo com mais entusiasmo e intensidade. Se precisa que seu parceiro mostre seus sentimentos, ele o fará, mesmo antes que você precise pedir. Dê o melhor de sua essência para deixar feliz a pessoa amada.

Dinheiro & Trabalho:

Não pode desenvolver um projeto completo sem a ajuda de ninguém, não importa o quanto você tenha visto os grandes vencedores de negócios fazer tudo sozinhos para defender seu modelo, por trás deles há uma equipe… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Hoje está previsto um dia muito positivo no campo do casal e da família. A Lua aperfeiçoará sua fase dando ao dia uma aura muito românica e terna. Será um dia em que vocês sentirão vontade de se mimarem. Parecerá um amor adolescente, daqueles em que sentem que sempre estarão juntos, enfrentando o mundo.

Dinheiro & Trabalho:

Você sabe o que significa em parte ser capaz de enfrentar, no nível do trabalho, algumas decisões necessárias que envolvem determinadas mudanças. Em questões financeiras, sabe como gerenciar seu dinheiro, usará… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

Seu relacionamento passa por um momento perfeito em que as palavras têm um efeito agradável na realidade tangível. Com seu parceiro podem chegar a um acordo em relação a objetivos comuns e olhar para o futuro com otimismo. Será um dia cheio de romance e diálogos harmoniosos.

Dinheiro & Trabalho:

Sua atividade nunca para e você tem tantas coisas para fazer que precisará fazer mil e uma alterações para deixar algumas tarefas para trás. Sempre comece com a que lhe custa mais e acabe com a mais fácil, dessa… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

No campo do amor, a Lua prediz que é um momento auspicioso para tudo relacionado aos sentimentos e seu relacionamento. Com seu parceiro seus desejos se tornarão realidade. Vão querer estar juntos e poderão se fortalecer mais ainda. Um novo fluxo de bem-estar e harmonia invadirá o casal.

Dinheiro & Trabalho:

Seu trabalho é sempre uma pequena parte do seu dia a dia. Você tem tantas coisas para fazer que hoje só terá o tempo certo para cumprir o cronograma e algo mais. A preocupação que você costuma ter repetidamente… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

A boa sorte está do seu lado e a proteção deste planeta colossal o acompanhará por alguns dias. Você pode projetar momentos muito agradáveis com seu parceiro. A comunicação do casal será excelente, desde que você sempre tenha sensibilidade e seja atencioso.

Dinheiro & Trabalho:

O dinheiro não é um problema quando você pode recorrer a determinados créditos, mas tome cuidado, pois esta ação tem suas consequências. Todas as compras que são parceladas durante este período… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

