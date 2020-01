Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (10/01/2020) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta sexta-feira (10/01/2020). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Um panorama luminoso apaixonado começa a vislumbrar. Você escolheu a pessoa certa e tomou as medidas precisas, é apenas uma questão de tempo agora para que tudo comece a funcionar como um conto de fadas para você. Essa pessoa, é muito legal!

Dinheiro & Trabalho:

Siga os sonhos que o levarão ao dinheiro. É um momento feliz para sorteios, concursos e competições, mas seja prudente e retire-se no tempo para não perder o que ganhou. Contudo, faça uma mudança profunda… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Você experimentará uma mudança na sua percepção do amor. Uma mensagem, uma informação importante será aquela que o levarão a repensar tudo, fique atento aos sinais que surgem quando você se encontrar com uma pessoa que vai mexer com suas sensações.

Dinheiro & Trabalho:

O clima de prosperidade financeira que o rodeia pode causar inquietação ou ansiedade se, no seu esforço para ganhar dinheiro, você negligenciar outros aspectos de sua vida. Use seu bom senso e faça… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Se você mantiver a tranquilidade e controlar os nervos, tudo ficará bem no amor. Essa pessoa observa você, mas não quer emoções fortes, vá com calma. Nesse primeiro momento, aja com serenidade, a pressa não é uma boa companheira em um assunto tão delicado.

Dinheiro & Trabalho:

O sucesso financeiro dos sonhos ocorrerá, tudo acontecerá com rapidez e força. Você está iniciando um período criativo em todos os aspectos diretamente relacionados à sua vida profissional e o que parecia… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

A esperança de uma vida melhor no nível sentimental é alimentada por você. Não espere que terceiros lhe ofereçam as soluções, siga os ditames do seu coração, hoje com o impacto da Lua, a intuição está do seu lado e o romance está mais próximo do que antes.

Dinheiro & Trabalho:

Uma ótima oportunidade de elevar sua vida financeira está batendo à sua porta, mas você deve ser muito cauteloso, porque não é hora de correr riscos. Não se feche às possibilidades de melhorar sua economia, mas… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Tudo deve ser feito com calma e paciência, para que seu relacionamento amoroso recupere o norte perdido. Que uma imagem negativa do outro não persista, a confiança deve prevalecer, tudo foi esclarecido e o que vale agora é a união.

Dinheiro & Trabalho:

Caminhos da fortuna se abrem e, neste dia, sua palavra é mais do que nunca seu instrumento de batalha. Use-a bem e você derrubará obstáculos. Bom momento para resolver um problema legal que lhe dará dinheiro… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Grandes alegrias no amor. Você descobrirá um novo caminho, uma nova maneira de alcançar a felicidade, não se recuse a experimentar. Uma mensagem de texto, e-mail ou telefonema mudará sua vida amorosa.

Dinheiro & Trabalho:

Não pense que tudo está perdido, agora o melhor ciclo financeiro, das grandes oportunidades para você está começando. Você está prestes a iniciar um novo emprego ou cargo que lhe dará dinheiro, mas deve… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Existem reconciliações e arranjos amorosos em seu horizonte emocional e você sentirá um grande alívio depois de uma conversa com seu parceiro, na qual serão expostos sentimentos ocultos, os quais devem curar velhas feridas.

Dinheiro & Trabalho:

Aproveite a situação, não perca uma oportunidade de negócio imbatível que lhe será apresentada nos próximos dias. O mundo é dos corajosos, daqueles que agem como se não tivessem nada a perder, o risco é alto… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

No amor, é melhor você deixar essa pessoa passar. Seus objetivos diferem substancialmente; no final, você só se machucaria. Mas, alguém especial está próximo, a solidão vai desaparecer da sua vida. Fortes emoções farão você se sentir vivo de novo.

Dinheiro & Trabalho:

Há muito o que fazer no trabalho para se dedicar a certas coisas menores. Os interesses que não correspondem aos da organização devem ser descartados neste momento. Não deixe que aqueles que o… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

No amor, vocês conseguirão solidificar o que sentem um pelo outro. Longe ficarão as pequenas brigas, que serão vistas com serenidade e até sabedoria, parte do processo de adaptação e aprendizado como casal.

Dinheiro & Trabalho:

Você está em um caminho adequado para melhorar suas finanças, mas se relaxar e não se mover rapidamente, poderá atrasar o triunfo, lembre-se de que ao mesmo tempo em que enxerga o crescimento deve ser muito… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Quando você está com essa pessoa que gosta, os sentimentos devem surgir naturalmente se você quer ter o amor dela em sua vida. Não esconda nada, nem os mantenha escondidos até uma oportunidade especial porque você acha que vai ser mais emocionante.

Dinheiro & Trabalho:

Embora tudo pareça funcionar como um encanto, você deve ser cauteloso e não se jogar na primeira oportunidade de negócio que surgir sem considerar todas as variáveis inseridas nela. Você tem que ter a… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

Você consegue o que queria e em pouco tempo estará desfrutando do que achou impossível ter em suas mãos, mas suas emoções devem estar no controle para que o amor encontre um terreno fértil em você e irradiar algo intenso que cativará a outra pessoa.

Dinheiro & Trabalho:

Algumas pessoas fora do seu trabalho podem oferecer idéias e sugestões que darão uma nova perspectiva e abrirão oportunidades às suas ocupações. Mesmo assim, você deve estar aberto a críticas e opiniões de… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Uma pessoa muito inteligente e sensível irá cativá-lo no amor. Sua solidão pode chegar ao fim, é verdade, mas é melhor ir com calma. É um encontro inesperado, em que surge uma corrente de atração mútua que o inspirará a dar o passo que o levará ao coração dessa pessoa.

Dinheiro & Trabalho:

As perspectivas deste ciclo planetário são favoráveis. Este é o momento das surpresas para você. Talvez uma proposta de emprego de quem você menos espera. Abra seus olhos e ouvidos e não perca nenhuma… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

