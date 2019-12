Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (10/12) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta terça-feira (10/12). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Os astros revelam que você deve aproveitar seu bom humor neste dia para priorizar seu relacionamento amoroso. Compartilhe mais seu tempo com seu parceiro. Faria bem em viver novas situações com a pessoa amada para sair da rotina. Procure pontos ou interesses comuns para se divertirem.

Dinheiro & Trabalho: Hoje você terá uma mente clara e focada, para conseguir tudo o que definir. A chave para este dia será a criatividade e a ambição. É uma ótima combinação para subir a escada corporativa, pois encontrará uma… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Hoje você terá tudo o que deseja em relação ao amor. Seu parceiro estará praticamente à sua disposição, uma vez que desejará encher você de presentes e atenção. Estava esperando por um momento como esse há muito tempo, sendo assim, vai aproveitar ao máximo essa situação.

Dinheiro & Trabalho: Sempre haverá obstáculos a serem superados na profissão. Sua missão é sempre fazer parte da solução e nunca fazer parte do problema. Toda a sua capacidade será colocada em jogo para alcançar o melhor resultado nas… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Uma ligação do seu parceiro vai acordar seu lado romântico e apaixonado. Mas você tem muito trabalho e só poderá se encontrar com ele após o trabalho, mas tudo indica que será uma noite inesquecível. Está em total harmonia com seu parceiro, aproveite este ciclo.

Dinheiro & Trabalho: Precisa saber que suas habilidades profissionais são valorizadas e que isso ajuda nas suas conquistas pessoais. Tente discutir algumas questões abertamente com seus superiores, e você poderá ter uma surpresa… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Ultimamente com seu parceiro, vocês não têm tido muitos momentos para ficarem sozinho; assim, quando tiverem a oportunidade, desconectem os telefones, esqueçam os problemas de trabalho ou de saúde e dediquem-se um ao outro. Isso os ajudará a fortalecer a intimidade, a paixão e o amor.

Dinheiro & Trabalho: Você está se sentindo especialmente forte, confiante e focado, portanto, se está pensando em procurar uma nova posição em sua empresa, tente falar com a pessoa certa para que o ajude. Conseguir a promoção graças aos… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você está protegido dos males do mundo através de uma atmosfera romântica, na qual ocorrerão as confissões mais ternas. Aprenda a aproveitar este dia e será abençoado por consolidar um amor duradouro com seu parceiro.

Dinheiro & Trabalho: No aspecto profissional, hoje você terá que enfrentar um importante desafio no trabalho. Mas fique calmo, você está preparado para isso; de fato, seu conhecimento e experiência o farão enfrentar isso… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Neste dia, o mundo parecerá um lugar pequeno para manifestar o amor que abala sua alma, pois vai liberar todos os seus sentimentos e deixará seu coração falar por você. Sabe que é sortudo, saberá como colorir os momentos com seu parceiro, embora seja interessante ter algum momento de intimidade, longe de amigos ou filhos.

Dinheiro & Trabalho: É hora de mudar sua rotina diária, uma programação mais flexível e intensiva pode fazer você muito feliz nesta primeira semana do mês. Estará pendente do seu correio eletrônico, podendo ficar ansioso. Não gosta… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Os astros dedicam parte de suas energias a você para abordar grandes resoluções em questões de amor. Precisa se conscientizar da necessidade de transformar e facilitar a vida de seu parceiro, porque às vezes se impregna com um pouco de egoísmo. Sob as boas influências do presente, está determinado a fazer as mudanças e elas serão mais do que bem-vindas.

Dinheiro & Trabalho: Guardar uma parte do dinheiro do mês pode se tornar tudo o que você precisa para poder atender às despesas futuras de uma maneira muito melhor. Pode pensar em algumas mudanças importantes ao determinar o… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: O amor e a vida sexual ainda estão passando por um estágio favorável por causa da boa energia das estrelas. Embora você esteja um pouco introvertido e menos falador que o normal, sentirá grandes desejos de compartilhar sua intimidade com seu parceiro e poderá fazer o seu melhor.

Dinheiro & Trabalho: No nível profissional, hoje está previsto muito movimento. Podem ser incorporados novos colegas de trabalho a esse projeto, ou talvez seja você quem se mude para outro setor. As mudanças farão parte da sua vida… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: No seu relacionamento, existe um clima bom, tingido com as cores do amor e da paixão. Observe seu parceiro e tudo ao seu redor, acontecem coisas que podem muito bem ser rotuladas de mágicas. Vai querer ter uma noite romântica e inesquecível. Desfrute-a.

Dinheiro & Trabalho: Hoje será o início de uma nova etapa no campo laboral. Poderá realizar algumas boas ações que o ajudarão a progredir. Deseja garantir um bom mês e, para isso, deve fechar corretamente as portas deste. Não será algo… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Hoje vai se comunicar com seu parceiro muito mais com seus olhos do que com palavras. Você sentirá como o seu lado mais sedutor se desenvolve, puxando uma corrente elétrica entre o coração dele e o seu. Vai se sentir desejado e, portanto, deve continuar.

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, não permita que o deixem de lado em alguns projetos. Você precisa ter uma série de atribuições que acabarão enchendo-o de satisfação. Deve estar alerta para encontrar algum ponto em comum com… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Hoje a descoberta de sentimentos fortes e sinceros fará com que você marque esse dia no calendário, porque sabe que em sua vida há uma mudança para melhor. Compreenderá que viver com amor é um ato privilegiado que o levará muito longe. Você saboreia a felicidade com seu parceiro, com coragem e imaginação.

Dinheiro & Trabalho: É uma pessoa criativa e para você é importante improvisar e tomar seu tempo com os projetos. Mas tente se adaptar aos prazos de entrega estabelecidos. Precisará aumentar seu ritmo para criar um fluxo melhor. Uma… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: No campo do amor sabe que, para receber amor, é preciso primeiro dar e que um relacionamento depende do interesse que ambos coloquem. Entende que se apaixonar é uma fase que termina mais cedo ou mais tarde. Depois, vem o amor verdadeiro, que você está sentindo agora pelo seu parceiro e que deseja viver intensamente.

Dinheiro & Trabalho: Se você puder executar suas tarefas de maneira feliz e espontânea, verá que as horas passam rapidamente. Encontre formas criativas de motivação. No plano financeiro, não se deixe levar pelas contas do… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

