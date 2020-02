Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (12/02/2020) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta quarta-feira (12/02/2020). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Com seu parceiro vai se sentir surpreendentemente sedutor. A paixão romântica, bem como a atração física, tomará as rédeas neste dia. No ambiente familiar, a compreensão e o comprometimento serão fundamentais para a construção de uma família unida.

Dinheiro & Trabalho: Com relação à sua economia, os astros preveem que as coisas serão muito mais sólidas e estáveis nesse aspecto de sua vida. Sua energia é posta em novos horizontes que o levarão à prosperidade… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Irá irradiar uma aura de calor, bondade, amor e sensualidade, perfeita para agradar seu parceiro. Você saberá mais do que nunca, se colocar no lugar dele e dar bons conselhos. Somente sua presença fará com que ele se sinta bem. Terá muito charme magnético e simpatia neste dia.

Dinheiro & Trabalho: Quanto à sua economia, você desfruta de bons momentos. Todos os seus esforços serviram para algo, agora colhe os frutos e recebe sua recompensa. No campo profissional e laboral, deve medir bem suas palavras… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Se está com seu parceiro há muito tempo, juntos vão querer fazer algo diferente. Por exemplo, um jantar romântico à luz de velas. Pegue um bom vinho y prepare frutos do mar para ter uma noite daquelas. Passarão bons momentos como há dias que não têm.

Dinheiro & Trabalho: Você precisa encontrar uma nova direção ao preparar (e respeitar) seus orçamentos. Também deve incutir em sua família um maior valor pelo dinheiro, que seus filhos entendam que ele não cresce nas árvores e que não… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: O amor está do seu lado, aproveite esse momento positivo para introduzir pequenas mudanças em seu relacionamento. A novidade sempre funciona como um bom mecanismo de satisfação. O seu parceiro vai gostar muito. Poderão construir muitas coisas juntos.

Dinheiro & Trabalho: Tente levar o mesmo senso de humor que tem fora do trabalho para o seu ambiente laboral. Às vezes você gosta de usar uma máscara de ogro diante de seus colegas, talvez para ser levado mais a sério. Com… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Hoje terá um grande instinto paterno ou materno. Vai se concentrar em dar muito amor e carinho à família. Com seu parceiro vai querer passar uma noite romântica. Aproveite para ir ao cinema e depois vão jantar em algum lugar do seu agrado.

Dinheiro & Trabalho: Você precisa despertar sua criatividade, que está um pouco entorpecida. Tem um enorme potencial para desenvolver boas ideias, mas precisa alimentar sua mente. Assim poderá crescer ainda mais profissionalmente… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Neste dia, vai usar suas virtudes e fortaleza para fazer seu parceiro se apaixonar novamente. Seja criativo e faça-o entender a importância que ele tem em sua vida. É um bom momento para sentar e conversar sobre metas futuras, quais desafios podem enfrentar e onde devem evoluir como casal.

Dinheiro & Trabalho: Terá pela frente uns dias cheios de trabalho, e isso lhe dá um pouco de estresse. No entanto, considere tudo o que ainda está por vir como um desafio e não deixe a ansiedade se estabelecer em sua vida muito cedo. A partir… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: As motivações do casal foram esclarecidas, colocaram as cartas na mesa e, portanto, não haverá suspeitas sobre o que cada um sente, pensa ou deseja. Dessa forma, encontrarão uma ordem interna e, portanto, poderão desfrutar muito mais daquilo que cada um tem em comum com o outro.

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional, começa um novo ciclo no qual demonstrará sua capacidade com maior esforço e, por esse motivo, será admirado por seus companheiros ou chefes. Quando você faz bem o seu trabalho, colhe… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você sente falta de viver uma noite de verdadeira paixão e erotismo com a pessoa amada. A vida acelerada faz com que não possa desfrutar do seu parceiro na cama, e sua vida sexual está ficando em um segundo plano. Para revitalizar isso, reorganize a sua agenda diária.

Dinheiro & Trabalho: Em relação às suas finanças, está às portas da abundância material, o que lhe dará muita alegria, mas primeiro você terá que limpar suas contas. No campo laboral, seu trabalho se acumula. É provável que hoje você… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Seu dia será favorecido pelos astros. Se você é solteiro e tiver um compromisso, as coisas correrão melhor do que o esperado. Se já tem parceiro, desenvolverão juntos um plano divertido que lhes permita se reconectar em corpo e alma. Desfrutem muito!

Dinheiro & Trabalho: No campo financeiro, sua principal ocupação hoje será organizar sua economia doméstica. No trabalho, os astros preveem a chegada de notícias. Pode ser uma nova linha de produção, uma reestruturação do… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: A previsão de hoje no campo sentimental fala de dedicação a assuntos relacionados ao coração. Provavelmente mostrará todo o seu encanto, fará planos em comum com a pessoa amada. Falarão sobre o futuro e, acima de tudo, abrirão seus corações para compartilhar sentimentos.

Dinheiro & Trabalho: No que diz respeito ao dinheiro, as estrelas preveem que a sorte estará do seu lado. É o momento perfeito para arriscar e investir em negócios especulativos que lhe tragam novos rendimentos. No campo profissional… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Os assuntos do coração serão uma prioridade. Se você está em um relacionamento, hoje o amor baterá fortemente em sua vida. Sentirá que juntos poderão superar qualquer obstáculo. Afinal, normalmente a força de um relacionamento é medida mais nos maus momentos do que nos bons.

Dinheiro & Trabalho: No lado econômico é previsto um dia em que você terá o dinheiro necessário para fazer uma despesa considerável para seu bem-estar e de sua família, especialmente as crianças. No campo laboral… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: A previsão no amor fala de um trânsito planetário que o fará se sentir mais comunicativo. Terá maiores desejos e capacidade de se expressar com seu parceiro e, com isso, seu relacionamento melhorará. Poderá ser mais receptivo às ideias da pessoa amada e vice-versa, ou seja, ela também estará mais disposta a ouvir e aceitar suas ideias. A comunicação no casal melhora.

Dinheiro & Trabalho: A previsão para sua economia, fala de bons presságios. Você está chegando a um período de abundância material muito significativo. No campo profissional, por sua vez, você se sentirá muito mais otimista e… Continue lendo o signo Capricórnio

