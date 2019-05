Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (20/05) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta segunda-feira, 20 de maio de 2019. Confira as previsões de hoje para o seu signo.

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Não se preocupe se de manhã você estiver um pouco nostálgico, porque à medida que o dia passa você se recupera. Você está mais sensual do que outras vezes e sua personalidade o torna atrativo ao máximo. Anime-se, não se deixe cair, mesmo que algo tenha acontecido com aquela pessoa que você gosta e que o incomodou.

Dinheiro & Trabalho: Seu campo de trabalho vai mudar em alguns dias. Finalmente, você vai descansar. Você receberá uma excelente notícia via telefone ou e-mail que anunciará um novo trabalho. Você o vai receber de braços abertos. Portanto…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: A lua e seu governante estão criando um palco maravilhoso hoje para você ter uma noite de amor e romance. Chame essa pessoa que você não vê há muito tempo, ou se for comprometida combine imediatamente com seu parceiro sentimental e aproveite a vida com o frescor que caracteriza seu signo.

Dinheiro & Trabalho: Suas chances de ter um novo emprego estão mais próximas do que nunca. Embora haja alguns atrasos, há excelentes planos econômicos que são vislumbrados em seu presente astral financeiro. Mantenha o seu…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Seu carisma natural aumenta e onde quer que você vá causará um forte impacto emocional. Se você for convidado para uma atividade social, participe, mesmo que não tenha um parceiro, porque esta noite você receberá notícias de alguém que você não vê há muito tempo e que sempre ocupou um lugar importante em seu coração.

Dinheiro & Trabalho: Uma ideia na sua carreira mostra uma grande possibilidade de sucesso, como resultado disso, você começará a colher os frutos mais rápidos do que imaginou. Você terá a cooperação de seus colegas para uma atividade…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Para você, a liberdade é a chave do amor. Mas hoje você pode sentir menos liberdade do que o normal devido a alguma pressão de seu parceiro. Pode pedir mais do que você pode dar, e cabe a você estabelecer limites saudáveis. Pense no que você realmente pode oferecer.

Dinheiro & Trabalho: Este é um bom dia para colocar numa planilha como você está investindo dinheiro, revisar seu orçamento e começar a cortar gastos desnecessários, especialmente aqueles que você está fazendo pagando…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: É um dia brilhante para os nativos do seu signo, porque o amor parece florescer ao seu redor. Talvez seja hora de expressar seus sentimentos de uma maneira nova, ou apenas de gostar de estar com seu amor. Com o tempo, isso só cresce mais e o compromisso aumenta.

Dinheiro & Trabalho: Um cenário de trabalho interessante é vislumbrado. Uma nova amizade no local de trabalho em que você está trabalhando agora será muito construtiva, porque você não apenas oferecerá seu afeto e apoio, mas poderá…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Hoje será um dia intenso em sua vida amorosa. Uma pessoa lhe dará uma alegria ao voltar a lhe pôr em contato com alguém que você não vê há muito tempo e que está querendo encontrar. Aproveite toda essa oportunidade que a vida lhe dá para aumentar sua felicidade.

Dinheiro & Trabalho: As mudanças são sempre boas porque trazem uma onda de renovação e para você este momento é útil, pois chega com dinheiro, fortuna e prosperidade em sua vida. As vantagens que o atual trânsito planetário traz para…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Uma agradável notícia sentimental traz alegria ao seu dia e prediz um encontro amoroso que logo se cristalizará. Amanhã, começa uma etapa que será totalmente diferente dentro de sua realidade afetiva.

Dinheiro & Trabalho: Concentre mais sua atenção nas questões financeiras e você vai se admirar o quanto você pode avançar em suas economias. Você está em um estágio de crescimento em sua reserva de dinheiro, aproveite-o. Há…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Para os nativos do seu signo, hoje é sobre mostrar àquela pessoa o quanto isso significa para você, porque essa pessoa precisa de um sinal mais concreto de seu afeto. Flores e doces são muito bons, mas algo que realmente sai do coração vai chegar mais fundo.

Dinheiro & Trabalho: Se você está começando um novo emprego, responsabilidade ou posição no lugar onde você trabalha, você deve agir com muito cuidado e seriedade e até mesmo ter que ficar um pouco mais reservado até dominar sua…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: O trânsito da Lua ajudará você a exercitar sua maturidade emocional de modo a não dizer coisas inoportunas e criar problemas com seu parceiro nesses momentos que você tem ao seu lado o amor. Se algo lhe irrita, pense duas vezes como falar, você vai se sair melhor.

Dinheiro & Trabalho: A única coisa de que você precisa agora para progredir em seu negócio é aplicar seu bom senso e fazer as coisas com mais cuidado e previsão, sem se deixar levar por pessoas que não sabem como valorizar o dinheiro…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você está em um ciclo importante em que você pretende pôr fim a um relacionamento que não combina com você. Não se apresse ainda para tomar uma decisão final até que haja uma paisagem astral mais favorável para a tomada de resoluções de natureza sentimental.

Dinheiro & Trabalho: Você receberá um apoio extraordinário para um plano econômico que gira em sua mente e, pouco a pouco, você começará a ver quão maravilhoso é o seu futuro. Uma viagem projetada será feita com sucesso e…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Para os nativos do seu signo, a chave para hoje é relaxar. Você pode querer controlar os eventos de seu namoro e vida romântica, mas isso não o levará a lugar nenhum. Em vez disso, é melhor trabalhar com as energias ao seu redor, sentir o que seu parceiro precisa e tentar provê-lo antes de perguntar.

Dinheiro & Trabalho: As perspectivas em seu trabalho são muito boas porque, finalmente, seus méritos serão reconhecidos e você estará seguro e estável em seu trabalho. É possível que em pouco tempo eles aumentem seu salário ou…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: No amor, você dá passos incomuns em terrenos proibidos. Você está começando a conquistar a pessoa dos seus sonhos. As circunstâncias são perfeitas e totalmente aconselháveis ​​para você. Você naturalmente terá que agir sem ser precipitado e de uma maneira lógica e racional. Faça um sacrifício da sua parte para que assim seja.

Dinheiro & Trabalho: Em relação à sua economia, especificamente às dívidas, começa um período bom porque um dinheiro entra em sua vida. E com esse valor, você poderá começar a resolver todos os seus problemas de liquidez. Existem…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Áries

