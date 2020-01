Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (31/01/2020) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta sexta-feira (31/01/2020). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: É hora de começar a dar mais atenção às necessidades do seu parceiro, pode ser que ele se sinta um pouco incompreendido. O amor às vezes pode ser difícil, mas se ambos colocam tudo de sua parte pode crescer e ficar mais forte a cada dia.

Dinheiro & Trabalho: É possível que este dia seja bastante agitado. Uma nova oportunidade de trabalho pode chegar até você. Tem procurado bastante por ela e finalmente batera à sua porta. Apenas precisa decidir se realmente vale a… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você tem que começar a ver a pessoa que ama com os mesmos olhos que no início, só assim poderão resolver seus problemas. Se estão entrando em um círculo vicioso e rotineiro, façam coisas diferentes que ambos gostem e que lhes traga satisfação.

Dinheiro & Trabalho: Tem procurado várias alternativas para aumentar sua renda e o universo as trará em breve. Deve decidir se fará alguma alteração no seu modo de agir em seu trabalho que envolva uma melhoria. No plano econômico, embora… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Seus sentimentos com relação ao seu amor pelo seu parceiro estão em alta e vice-versa. Há muita cumplicidade entre vocês dois e isso as pessoas do seu ambiente o notarão e algumas ficarão com uma inveja sadia.

Dinheiro & Trabalho: Suas expectativas de trabalho são algo que você não controla e que podem estar além de suas possibilidades. Se quiser realmente que lhe deem algumas alegrias mais ou menos relativas a uma boa quantia de dinheiro, deve… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Você terá que começar um relacionamento diferente com o seu parceiro, um pouco mais espiritual, e assim ambos desempenharão um papel proeminente na vida do outro. Há a possibilidade de uma viagem para relaxar, com promessa de surpresas pelo caminho.

Dinheiro & Trabalho: Uma oportunidade de avançar com um projeto que você tem há muito parado tempo será dada hoje, não deixe esta ocasião passar. Pode acabar sendo uma pessoa muito influente amanhã e conseguir muito mais do… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Os olhares entre você e seu parceiro são uma fonte de paixão. Às vezes não precisam dizer nada um ao outro, apenas um olhar pode ser uma maneira calorosa de se expressar com ele. Deixe seu corpo falar por si e tudo o mais virá sozinho.

Dinheiro & Trabalho: Comece a escrever o relatório de trabalho que todos esperam. Você é quem conhece as melhores maneiras de trabalhar e isso pode ser algo que seus chefes precisam. Além de qualquer elemento que o faça… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Pare de ser tão teimoso, às vezes não quer escutar seu parceiro sabendo que ele está com a razão. Quando você não quer ceder, provoca incidentes sem prestar atenção às consequências que isso pode trazer. Trate de mudar sua forma de agir.

Dinheiro & Trabalho: Comece a trabalhar de uma maneira que possa ser especialmente necessária em alguns momentos do seu dia. Você precisa retornar à disciplina e ordem que uma vez lhe deu bons momentos, caso contrário vai… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Vai ter um momento de alegria com o seu parceiro, é provável que você comece a tomar decisões importantes sobre o relacionamento, procurando maneiras de transformar uma possível preocupação em algo bom para ambos. Aproveite.

Dinheiro & Trabalho: No trabalho terá uma notícia muito boa, já que é muito possível que uma pessoa deixe a empresa e você seja uma das pessoas consideradas para ocupar o seu lugar. Comece a fazer mérito para conseguir essa… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Se você tem parceiro, o dia será bom e tranquilo. O amor estará no ar. Caso seja solteiro, não hesite tanto e se jogue com tudo para aquela pessoa que realmente está conquistando seu coração. Assim, poderá alcançar mais rapidamente a felicidade que deseja.

Dinheiro & Trabalho: Você está em um momento muito bom para começar a mudar coisas importantes em sua vida, pode ter o desejo de explorar novas alternativas para gerar dinheiro, então se uma ideia que poderia lhe trazer muitos… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você tem a capacidade de dar muito amor ao seu parceiro, tente não brincar com a indiferença e ponha para fora seus sentimentos mais puros sendo mais carinhoso e atencioso. Ele vai adorar. Aproveite a noite para sair da rotina.

Dinheiro & Trabalho: A renovação é iminente no campo profissional, por isso, o esforço que está fazendo ao estudar será recompensado. Confie, você não pode descartar um aumento na sua renda nos próximos dias. Ainda não está claro qual… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Aquela pessoa que você tem ao seu lado está sendo o farol que ilumina seu caminho em uma noite estrelada. O amor está muito bem entre vocês dois e está sendo construído passo a passo como deve ser. Aproveite para planejar uma viagem romântica juntos.

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, você experimentará uma grande alegria. O que foi feito até agora será reconhecido pelos superiores. Fez as coisas direito, mas lembre-se que manter esse ritmo vertiginoso no campo profissional, facilita… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Pode ter um momento especial com o ser amado por algo que virá à sua mente e que será difícil para você dizer não. É um bom dia para o amor, então tente lhe fazer uma surpresa, ele vai gostar muito. Desfrutem cada momento juntos.

Dinheiro & Trabalho: Confie em si mesmo, sua capacidade e o bom rendimento lhe darão um bom futuro profissional. Uma oportunidade interessante e altamente lucrativa será oferecida a você, não a deixe escapar, tome as rédeas do seu… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: É um bom momento para compartilhar com seu parceiro, uma vez que poderão ter a oportunidade de serem muito felizes durante o dia. Seu parceiro terá uma surpresa muito boa que o fará sentir como a pessoa mais amada do mundo. Desfrute ao máximo.

Dinheiro & Trabalho: Devido ao seu sucesso financeiro, hoje começam as realizações materiais, graças ao esforço constante da sua parte. Você precisa fortalecer sua imagem profissional. Estender a sua reputação e confiar nas… Continue lendo o signo Capricórnio

