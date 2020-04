Horóscopo do Dia | Previsões para este sábado (04/04)

Horóscopo do Dia para este sábado (04/04). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: O relacionamento com o seu parceiro está às mil maravilhas, mas sua ansiedade pode influenciar negativamente o astral. Vá devagar, mas com segurança. Se você é solteiro, ficará maravilhado com o…

Dinheiro & Trabalho: Se você descobrir que há um problema maior do que o esperado durante o decorrer do dia, nada será como antes. Tantas mudanças o deixaram completamente fora de certos procedimentos que… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Momento adequado para desfrutar da companhia agradável do seu parceiro. Ele é um apoio importante frente a qualquer situação, a união entre vocês será fortalecida. Se você for solteiro, as estrelas o…

Dinheiro & Trabalho: Se você encontrar uma maneira melhor de entrar em contato com o banco, poderá ficar mais tranquilo. Alguns dias após a situação mudar completamente, é melhor ter tudo sob controle. Este mês não será… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Momento de muita paixão no casal, com muito entusiasmo, com grande ímpeto, com vontade de viver intensamente. Nada será deixado pela metade. Se você é solteiro, sua personalidade será…

Dinheiro & Trabalho: O dinheiro será secundário, quando o que realmente importa serão outros aspectos do seu trabalho. Ser capaz de dar o apoio que a pessoa que o acompanha precisa para realizar alguns pagamentos que foram… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Você saberá como levar adiante o relacionamento que passa por um momento de conflitos. Decida a favor de quem sempre esteve ao seu lado. Se for solteiro, não se preocupe, pois o amor espera…

Dinheiro & Trabalho: Seu trabalho se tornará uma espécie de preocupação extra diante de um momento difícil. Você terá que avaliar se realmente vale a pena sofrer com tantas dores de cabeça. Preocupar-se será uma opção, o resto, aconteça… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Está passando por um bom momento no relacionamento. Os laços amorosos e afetuosos serão fortalecidos para continuar cada vez mais unidos. Este dia será especial para o solteiro, pois com a…

Dinheiro & Trabalho: Não é fácil ficar animado fazendo algo que gosta, mas esses dias de confinamento podem ter lhe dado uma nova maneira de ver as coisas, uma solução direta para o que está procurando. A capacidade de criar dinheiro… Continue lendo o signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Há momentos em que certas discussões no casal são essenciais para fortalecer o relacionamento. O importante é resolver as diferenças entre vocês. Se você é solteiro, descobrirá que o amor…

Dinheiro & Trabalho: Não é hora de cortar calorias ou economizar nas despesas. Chegou a hora de dar tudo de si e aproveitar. Por mais que você queira relacionar todas as dificuldades do mundo ao dinheiro, há outros aspectos importantes… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você estará mais atraente e sedutor do que nunca. Mostre todo o amor que sente pelo seu parceiro e planeje uma noite especial. Seja você está solteiro, a energia do trânsito planetário o ajudará a…

Dinheiro & Trabalho: Tudo será controlado em questões financeiras, você sabe que a melhor maneira de não gastar mais do que o necessário é controlar as compras mesmo sendo online. Nestes últimos dias você não gastou nada e isso será… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Seu relacionamento está indo bem. Seria bom sair da rotina e fazer algo diferente com seu parceiro, apesar dos momentos que estamos vivendo. Se você é solteiro, este ciclo, junto com as estrelas, traz…

Dinheiro & Trabalho: Você não sabe qual estratégia seguir para permanecer na crista da onda. Talvez seja hora de desacelerar um pouco e começar a descansar. Será algo que o ajudará a enfrentar um novo ciclo com mais calma. Saberá que… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você terá certeza do verdadeiro sentimento do seu parceiro em relação a você e vai querer fazer algo diferente especial para ele. Se você é solteiro, entrará em contato com uma pessoa muito interessante…

Dinheiro & Trabalho: Neste dia, você não saberá qual é a data correta, mas ficará muito claro que é um momento importante, o primeiro final de semana do mês que lhe servirá como aprendizado. Um novo ciclo financeiro que começará… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Hoje estará mais expressivo e carinhoso do que nunca com seu parceiro. Haverá harmonia no casal e passarão ótimos momentos. Se você está solteiro, vai se sentir cada vez mais inspirado a declarar…

Dinheiro & Trabalho: A escassez nunca fez parte da sua história, mas agora você pode ter a certeza de que isso é algo inerente à realidade atual de muitas famílias. Por um lado, você gostaria de saber que não depende de nada material e… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Está indo por um bom caminho com seu parceiro, não o estrague sendo apressado ou fazendo coisas absurdas. É bom lembrar que o respeito é bom por ambas partes. Se você está solteiro, começa a…

Dinheiro & Trabalho: Você está seguindo as recomendações do seu gerente e, mesmo assim, elas podem não estar completamente claras. É hora de resolvê-las da melhor maneira possível, está precisando de uma solução para todas as suas… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: O respeito mútuo é a chave para qualquer relacionamento. Não seja negligente com seu parceiro e trate-o como deve ser. O casal funcionará melhor. Se você é solteiro, um tom alegre o envolverá e…

Dinheiro & Trabalho: Pode ser que tenha que visualizar o final de uma etapa. Nada será o mesmo que antes no trabalho, tudo terá mudado, mas isso não significa que seja algo negativo. De certa forma, você se sentirá aliviado, não… Continue lendo o signo Peixes

