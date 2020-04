“Guerra” de sertanejos: Naiara Azevedo lança a mesma música que João Bosco & Vinícius um dia depois e revolta dupla

A cantora sertaneja Naiara Azevedo gerou polêmica ao lançar, nesta quarta-feira (1°), a mesma música lançada um dia antes pela dupla João Bosco & Vinícius, “Onde não tinha espaço”.

A “coincidência” não agradou a dupla sertaneja, que expôs a insatisfação e publicou o contrato de exclusividade da canção em seu Twitter, onde trocaram farpas.

“Nunca, em toda a nossa história de 26 anos de carreira e quase 20 anos de estrada, gravamos uma música sem as devidas liberações e exclusividade. Aqui é na base do contrato, do preto no branco, do jogo limpo. Fazemos muito bem o nosso dever de casa.”, escreveu a dupla.

Publicidade

Em resposta, Naiara Azevedo, conhecida por cantar a música “50 reais”, disse que “ficou muito surpresa” com a reação de João Bosco & Vinícius. “Fiquei muito decepcionada com o fato de não terem averiguado os fatos antes de soltarem isso de maneira extremamente pejorativa, pois poderíamos ter esclarecido tudo de uma melhor forma. No mais, continuo respeitando e sendo fã da dupla”, escreveu a cantora.

A dupla sertaneja rebateu Naiara em seguida. “O respeito é reciproco, porém surpresa maior foi a nossa, ao lançar uma música ONTEM com EXCLUSIVIDADE de 1 ano paga, e sermos colocados nessa situação constrangedora”, escreveram.

“Eu explicaria tudo para vocês sem nenhum problema, porquê não agi hora nenhuma de maneira errada. Eu respeito muito os autores, jamais soltaria algo sem liberação, não é da minha conduta e muito menos da minha gravadora”, continuou a cantora ainda no Twitter. “Nós, artistas sertanejos, somos todos amigos, e inclusive sou uma grande fã e talvez por isso tenha achado desnecessário a atitude, pois ao meu ver o correto seria entrar em contato comigo ou com meu escritório”, completou.

No contrato, a exclusividade da música para a dupla estava garantida até o dia 23 de julho deste ano. A assessoria de imprensa de João Bosco & Vinícius chegou a enviar um comunicado à coluna do Leo Dias. “A exclusividade de gravação da música, com duração de 1 ano, foi obtida por João Bosco & Vinícius no dia 23 de julho de 2019”, diz um trecho da nota.

Naiara Azevedo não divulgou que estava trabalhando em uma versão da música enquanto a dupla sertaneja já havia anunciado que estava trabalhando na canção e que divulgaria em breve. O clima tenso entro os artistas continuou e, em outra postagem, João Bosco & Vinícuius chegaram a mandar uma indireta à Naiara Azevedo. “A honestidade e o respeito vem sempre em primeiro lugar. Beijo a todos”.

Leia o comunicado de João Bosco & Vinícius na íntegra:

Na manhã de ontem, quarta-feira (1), João Bosco & Vinícius lançaram a versão ao vivo da música “Onde Não Tinha Espaço”.

O single faz parte do repertório da dupla desde 2018, quando foi inserida no álbum digital “Do Nosso Jeito” e posteriormente regravada no DVD “Ao Vivo Em Goiânia” – registrado em outubro de 2019.

Desde o dia 25 de março, a equipe responsável pelo digital de João Bosco & Vinícius iniciou um processo de divulgação deste lançamento, haja visto nos perfis oficiais nas redes sociais.

A exclusividade de gravação da música, com duração de 1 ano, foi obtida por João Bosco & Vinícius no dia 23 de julho de 2019.

Nunca, em toda a nossa história de 26 anos de carreira e quase 20 anos de estrada, gravamos uma música sem as devidas liberações e exclusividade. Aqui é na base do contrato, do preto no branco, do jogo limpo.

Fazemos muito bem o nosso dever de casa. pic.twitter.com/9oyoDVzNjW — João Bosco & Vinícius (@JBeVinicius) April 2, 2020