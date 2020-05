Horóscopo do Dia | Previsões para hoje, segunda-feira (04/05)

Horóscopo do Dia para hoje, segunda-feira (04/05). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Poderá contar com a cumplicidade de seu parceiro, que está disposto a segui-lo no desenvolvimento de um futuro melhor e mais seguro para o casal. Se está solteiro, encontrará uma…

Dinheiro & Trabalho: Recuperar uma série de motivações que o levaram a ser feliz lhe dará forças para continuar nessa jornada de carências. Será difícil manter a esperança, mas você pode continuar fazendo isso com esforço. Dê… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Seu relacionamento se tornou sua nova prioridade há muito tempo. Hoje assumirá compromissos sérios que permitem ganhar confiança do seu parceiro. Se você é solteiro, dias muito…

Dinheiro & Trabalho: O trabalho pode começar novamente a toda velocidade, com algumas mudanças, isso sim, começando pelo local onde você está, até o lugar onde se encontrará. Como se você tivesse atravessado uma porta… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Sua vida amorosa vai bem, o planeta Marte lhe dará um dinamismo excepcional, tornando o relacionamento com seu parceiro muito melhor. Se está solteiro, uma circunstância…

Dinheiro & Trabalho: Vai estar especialmente preocupado com o que está disponível para você e o que não está para poder trabalhar. Existem certos elementos que são essenciais e que de certa forma não podem ser tocados. Terá… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: No relacionamento agora tudo está fluindo da melhor maneira, com seu parceiro estão mais unidos. Mesmo achando que estão indo bem, evite cair na rotina. Se você é solteiro, uma mudança…

Dinheiro & Trabalho: Em todo relacionamento laboral, há um momento em que tudo muda. As empresas começam a ficar mais enxutas. Qualquer trabalhador que envolva uma despesa extra não lhe interessa mais, e que para eles… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: As essências do amor e do romantismo no casal estarão pelas nuvens. Vai se sentir mais apaixonado do que nunca pelo seu parceiro. Será um ótimo dia. O solteiro poderá mostrar a essa…

Dinheiro & Trabalho: Pode ser que você queira seguir um caminho diferente quando se trata de trabalho. O que realmente faz com que se sinta deslocado será uma dívida crescente. Sair dela e olhar para o outro lado acabará sendo… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: No casal, o futuro será analisado com a precisão de um cirurgião, mudando algumas coisas. O relacionamento ficará mais forte do que nunca. O solteiro terá a oportunidade de fechar…

Dinheiro & Trabalho: São momentos importantes em termos de trabalho; você encontrará mudanças significativas que podem fazê-lo sentir bem ou mal. Neste momento, poderá enfrentar alguns inconvenientes. Podem… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: A influência positiva da Lua trará renovação ao relacionamento, um vento de liberdade sopra sobre os dois e vão querer experimentar novas sensações. O solteiro vai recapacitar e deixar…

Dinheiro & Trabalho: O dinheiro o ajudará a comprar um pouco de paz de espírito. Você pode sentir que realmente há algo que o está pressionando a fazer aquilo que precisa. Mais um passo em uma série de dificuldades que… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: A paixão impulsiona seu relacionamento. Vocês precisarão de muito contato físico. A atmosfera no casal está esquentando. O solteiro terá uma boa oportunidade para conhecer o amor…

Dinheiro & Trabalho: Seu trabalho está se transformado e isso significa que, a longo prazo, você terá que ouvir o que a maioria dos veteranos lhe diz. Sempre houve mudanças, em todas as empresas existem inovações para dar… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Com seu parceiro haverá muita harmonia e paixão neste dia. Compartilharão bons momentos. As expectativas para o solteiro de encontrar a felicidade no amor eram baixas durante…

Dinheiro & Trabalho: Se você pode enfrentar uma série de ingredientes que o cercam, é porque tem dinheiro disponível no banco ou em efetivo. É hora de usá-lo, para obter a linha de crédito ou as ferramentas que possam… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você está disposto a dar uma virada radical no relacionamento. Está suspeitando que seu parceiro está cansado de sempre fazerem o mesmo. O solteiro continua insistindo em uma pessoa…

Dinheiro & Trabalho: A realidade da maioria das empresas é assustadora, mas isso não significa que você precise prescindir daqueles momentos especiais que teve antes, quando se orgulhava do que tinha. Agora você deve… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: A Lua abençoará o casal com grande felicidade. Haverá momentos de diversão e ternura compartilhada. Os bons sentimentos definirão o curso a seguir. O solteiro sentirá que chegou…

Dinheiro & Trabalho: Você está em um momento de sua vida em que o trabalho ficará em segundo lugar. Nada está sendo o mesmo de antes e isso significa que tem que gerenciar seu dinheiro de uma forma especial. Não é… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Vai reconquistar seu parceiro e fará tudo o que lhe propuser. Ultimamente, estava mais ciente do celular e das redes sociais, mas a partir de agora vai passar mais tempo com ele. Se está…

Dinheiro & Trabalho: Se você se concentrar naquilo que não tem, atrairá mais do mesmo. Você tem que enfrentar uma mudança de ciclo em muitos aspectos que acabarão sendo o que faça com que se sinta especialmente bem. Ouça… Continue lendo o signo Áries

