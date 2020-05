Tela Quente de hoje (04/05) exibe Van Diesel em “Velozes & Furiosos 8” na Globo

A Tela Quente de hoje (04/05) vai exibir o filme “Velozes & Furiosos 8” na tela da TV Globo. A produção, com Van Diesel, vai ao ar às 22h38, logo após “Fina Estampa”.

Tela Quente de hoje (04/05) – “Velozes & Furiosos 8”

Sinopse: Dom e Letty estão curtindo a lua de mel em Havana, mas a súbita aparição de Cipher atrapalha os planos do casal. Ela logo arma um plano para chantagear Dom, de forma que ele traia seus amigos e passe a ajudá-la a obter ogivas nucleares. Tal situação faz com Letty reúna os velhos amigos, que agora precisam enfrentar a vilã e, consequentemente, Dom.

Mais informações:

Título original: The Fate of the Furious

Elenco: Van Diesel; Dwayne Johnson; Michelle Rodriguez; Jason Statham

Direção: F. Gary Gray

Nacionalidade: Canadense; americana; francesa; britânica; samoens

Gênero: Ação

