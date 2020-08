Horóscopo do Dia | Previsões para o seu signo hoje (20/08)

Horóscopo do Dia para esta quinta-feira (20/08). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Vai se sentir mais confiante no terreno sentimental, podendo se relacionar de forma mais natural com a pessoa que gosta, sem tentar impressionar ou rir de tudo. Vai se considerar uma…

Dinheiro & Trabalho: No que diz respeito à vida profissional, a posição dos astros felizmente é excepcional e, portanto, lhe será absolutamente fácil obter sucessos e vencer de forma satisfatória. Está um período em que tudo vai sair… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Vai se abrir para uma nova forma de iniciar o relacionamento que tanto deseja, sentindo-se mais seguro ao abordar a pessoa que gosta. Hoje pode ser um daqueles dias particularmente…

Dinheiro & Trabalho: Na esfera profissional e econômica, você ainda precisará de um pouco de tempo para ver as grandes conquistas, ou mudanças substanciais que transformarão sua vida profissional e seus recursos financeiros, mas… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Enfim vai decidir dar o primeiro passo no amor, e vai se declarar àquela pessoa que o enlouquece, que o faz contar as horas para poder ver seu rosto e seu sorriso. Você vai pensar na…

Dinheiro & Trabalho: Você não está fazendo justiça à sua genialidade e criatividade. Use-as para ser mais respeitado pelos seus rivais e colegas. Nesse sentido, usar a sua inteligência vai amenizar qualquer dificuldade, não só as suas, mas… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Está no seu melhor momento para começar um relacionamento amoroso. Isso ocorre porque você se sente especialmente cheio de calor, criatividade e positividade. Está totalmente…

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional, hoje tudo vai sair conforme o planejado, porém, você não deve dormir nos louros. Respire fundo algumas vezes e recupere as forças para poder continuar. Em breve vai colher os frutos que espera… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você terá a oportunidade de mostrar à pessoa que gosta e que não sai da sua cabeça, tudo o que sente por ela. Deixe-se levar pelos sentimentos e garanta que as coisas saiam conforme…

Dinheiro & Trabalho: É hora de estabelecer novas normas e estruturas de trabalho no terreno profissional. Se você tem um emprego estável, também deve mudar seus hábitos e rotinas para ser mais eficiente. Silencie seu celular até a hora… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Nos assuntos do coração, a situação será boa. A Lua o carregará com um magnetismo que ninguém poderá ignorar. Vai sentir como uma nova pessoa, que até agora não faz parte da sua…

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional, hoje você terá uma boa oportunidade e tempo para refletir sobre as experiências vividas ao longo desta semana. Se você não quiser repetir a mesma coisa nos próximos dias, é melhor fazer uma… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Os astros preveem positivismo nas questões amorosas e troca de sentimentos com a pessoa que gosta. Momentos verdadeiros e de muito amor começarão a surgir. Vão sentir desejos…

Dinheiro & Trabalho: No terreno laboral, você possui todas as aptidões necessárias para a execução do seu trabalho, e não só isso, mas também para obter melhores resultados do que seus colegas de profissão. Isso o fará assumir cargos… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Hoje é previsto felicidade e paixão nos assuntos do coração. Vai estar muito seguro do que deseja ter com alguém especial que estará disposto a não esperar mais para se declarar. Essa…

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional, as oportunidades surgirão graças à capacidade de estabelecer contatos e tentar se comunicar com habilidade expondo seus recursos. Não faltarão os desafios, mas você terá soluções rápidas e… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Terá a possibilidade de vivenciar momentos de grande realização no campo sentimental. Há um relacionamento de camaradagem com um amigo que, por influências além do…

Dinheiro & Trabalho: Algumas mudanças feitas na sua empresa não o surpreenderão. Você se adapta rapidamente às novas estruturas e possui reflexos rápidos, os bons resultados não tardarão em chegar. Por outro lado, usará a lógica para… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você perceberá como seu encanto liberará espontaneidade, calor, desejo de viver e amar. Tudo isso só poderá terminar de uma maneira: você começará um lindo relacionamento com…

Dinheiro & Trabalho: Seus sonhos profissionais serão colocados em cima da mesa para ver se eles são realmente viáveis ​​e quais os passos que você deve seguir para alcançá-los no menor tempo possível. Pense bem em suas estratégias. Você… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Nenhum outro momento foi tão auspicioso como este para o amor. Você quer sentir, compartilhar, dar e receber amor, então não tenha medo, abra seu coração e declare-se a essa pessoa…

Dinheiro & Trabalho: As estrelas indicam uma energia muito poderosa que se move a seu favor nos assuntos profissionais, isso permitirá que atinja alguns dos objetivos propostos para este mês. Você estará tomando algumas medidas que… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Seu campo sentimental vai ganhar um tom mais suave e gentil. A sensualidade fará parte da sua forma de expressar o amor que sente e será bem recebida pela pessoa que gosta, que…