Ingressos para show de aniversário de Osasco, com Zé Neto e Cristiano, serão trocados por doações de alimentos

No dia 16 de fevereiro, domingo, a partir das 13h, será realizado show no estádio municipal do Rochdale para celebrar o aniversário de 58 anos de Osasco (que acontece em 19 de fevereiro). O evento terá como atrações de destaque os sertanejos Zé Neto e Cristiano, Lucas Lucco, Gustavo Mioto, Juan Marcus e Vinícius, entre outras.

Os ingressos para o show poderão ser adquiridos com a doação de 1 quilo de alimento não perecível em pontos de troca como o Fundo Social de Solidariedade (dias úteis, das 8h às 17h), o Osasco Plaza Shopping (das 10h às 21h) e a bilheteria do estádio do Rochdale (das 9h às 17h). Mais informações: 3652-9400.

A Prefeitura explica que o show de aniversário de Osasco é realizado em parceria com a rádio Nativa FM e não terá custos aos cofres públicos. “A nossa cidade faz 58 anos e, além das diversas Inaugurações de obras e serviços públicos, junto com a Rádio Nativa FM preparamos uma festa do tamanho que a nossa cidade merece”, declarou o prefeito Rogério Lins.

Publicidade

A administração municipal afirma ainda que as celebrações vão incluir ainda inaugurações de obras e serviços públicos, como entrega de novas unidades educacionais, entre as quais o Mundo da Criança, na Fito zona Sul, entrega das UBSs de Presidente Altino e Jaguaribe, espaços e lazer, e 300 moradias do Conjunto Habitacional Vila Alemanha, no Jardim Veloso, entre outras.