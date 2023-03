Inscrição para os cursos de qualificação do Via Rápida em Cotia termina nesta terça-feira (21)

Inscrição para os cursos de qualificação do Via Rápida em Cotia termina...

As inscrições para cursos de qualificação profissional do Via Rápida, com vagas em Cotia, terminam nesta terça-feira (21).

Para se inscrever é preciso acessar (www.cursosviarapida.sp.gov.br), criar um login e senha (caso seja o primeiro acesso), entrar em ‘Cursos On-line’ e se inscrever no curso desejado.

As oportunidades para os moradores de Cotia são de assistente administrativo, assistente contábil, de crédito e cobrança e curso de Porteiro e Controlador de Acesso.

As aulas são remotas e, ao final, os participantes que concluírem os cursos terão direito à bolsa auxílio de R$ 210,00.

A previsão para início das aulas é no dia 4 de abril.