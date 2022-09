Inscrições abertas para curso de administração de condomínios em Osasco

Estão abertas as inscrições no curso de Sindico Profissional – administração de condomínios em Osasco. Os interessados podem se inscrever mediante a doação de uma cesta básica.

O início do curso está previsto para novembro e deve ocorrer das 19h às 22h37, na CEDECA Osasco (Rua Antônio Bizarro, 258, Vila Osasco). As aulas serão ministradas por profissionais da área de segurança eletrônica, obras e reformas, administração, dedetização e jurídica.

No curso, os inscritos vão aprender sobre as funções do síndico, planejamento estratégico, direito condominial, manutenção preventiva, gestão administrativa, entre outros temas.

Para se inscrever, os interessados devem preencher este formulário. Mais informações podem ser solicitadas via WhatsApp (11) 94019-4778 ou e-mail sinfacil.adm@gmail.com.