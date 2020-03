Inscrições para 14 cursos gratuitos em Barueri começam dia 23

De 23 de março a 3 de abril, das 8h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira, estarão abertas as inscrições para a 11ª fase do Programa Meu Futuro, em Barueri.

O projeto oferece cursos profissionalizantes em diversas áreas aos moradores da cidade maiores de 18 anos gratuitamente.

Nesta fase serão 14 cursos distribuídos em 657 vagas. São eles:

– Instalador de Drywall – 40 horas //

– Eletricista Instalador – 120 horas //

– Auxiliar de Logística – 100 horas //

– Auditor Interno – 100 horas //

– Assistente Administrativo – 100 horas //

– Marketing Digital – 100 horas //

– Assistente Departamento Pessoal – 100 horas //

– Técnicas de Oratória – 100 horas //

– Técnicas Segurança do Trabalho – 100 horas //

– Folha de Pagamento – 100 horas //

– Assistente de Recursos Humanos – 100 horas //

– Portaria e Recepção – 100 horas //

– Liderança & Coaching – 100 horas //

– Cuidador – 120 horas //

Para Auditor Interno o aluno deve ter feito curso ou possuir conhecimentos na área de Qualidade; para Folha de Pagamento é necessário ter feito o curso ou ter conhecimentos na área de Departamento Pessoal; finalmente, para o curso de Marketing Digital é necessário ter familiaridade com internet e informática.

Como se inscrever nos cursos gratuitos em Barueri:

A inscrição é presencial e deve ser feita no Centro de Qualificação Profissional, que fica na rua Domingos Crudo, 248, no Centro de Barueri. O atendimento será limitado a 100 senhas por dia de inscrição.

De 23 a 25 de março serão abertas inscrições para os cursos de Marketing Digital, Auxiliar de Logística, Auditor Interno, Técnicas de Oratória e Liderança & Coaching.

Nos dias 30 e 31 de março serão abertas inscrições para os cursos de Assistente Administrativo, Assistente de Recursos Humanos, Folha de Pagamento e Assistente de Departamento Pessoal. Os candidatos interessados nesses cursos devem estar cursando ou já ter concluído o ensino médio.

De 1º a 3 de abril as inscrições serão destinadas aos cursos de Portaria e Recepção, Eletricista Instalador, Instalador de Drywall, Técnico de Segurança do Trabalho e Cuidador.

Para realizar a matrícula é necessário ser morador de Barueri e estar com o cadastro cidadão ativo e atualizado, ter 18 anos ou mais e estar cursando ou já ter concluído o Ensino Fundamental.

A documentação necessária inclui RG, CPF, comprovante de residência e histórico ou declaração escolar. Candidatos desempregados devem trazer, ainda, o CNIS; candidatos empregados precisam apresentar os dois últimos holerites. Não serão aceitas matrículas sem a documentação completa.

Quem for solicitar o subsídio ao vale transporte deve comprovar que mora a mais de dois quilômetros de distância do local do curso, que é medido em linha reta, conforme determina a lei n° 2.627, de 14 de agosto de 2018.

A aula inaugural será no dia 6 de abril (segunda-feira). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4163-1340.