Inscrições para Maratona do ENEM em Itapevi terminam neste sábado

Termina neste sábado (4), o prazo para as inscrições no programa Maratona do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 em Itapevi. Em sua quarta edição, o curso preparatório gratuito terá aulas online e presenciais para estudantes que não tenham acesso à internet em casa.

O início do curso está previsto para o dia 3 de agosto. Neste ano, são 500 vagas oferecidas aos jovens de Itapevi. São 170 vagas para aulas na semana, no período da tarde, outras 170 vagas durante a semana para o período noturno e 160 vagas para aulas aos sábados.

As aulas da turma da tarde serão realizadas de segunda à sexta-feira, das 14h às 17h10. O período noturno terá aulas de segunda a sexta-feira, das 18h20 às 22h. Já aos sábados, as aulas serão ministradas das 8h às 16h. O término das aulas está previsto para o final de novembro.

Serão 15 semanas de estudos, com aulas de 40 minutos distribuídas entre as disciplinas de matemática, gramática, literatura, história, física, química, biologia, geografia, inglês, redação, palestras e simulados. Neste ano, também foram acrescentadas aulas de filosofia e sociologia.

A estudante de Logística da Unip de Barueri, Vitória Moreira Meira, que conquistou uma bolsa 100% pelo Prouni, foi uma das alunas do curso e disse que a Maratona foi fundamental. “Muito importante para mim. Eu me inscrevi para fazer meu segundo Enem. Já tinha feito um e frequentei um outro cursinho, porém não tinha tantos materiais de apoio como a maratona. Graças à ela, estou em uma boa faculdade cursando logística”.

Como se inscrever na Maratona do Enem em Itapevi

Podem participar do cursinho apenas estudantes que moram em Itapevi. As inscrições devem ser realizadas até este sábado (4), no site da Prefeitura.

O estudante deverá ter inscrição validada no Enem 2020 e apresentar documentos como RG e CPF, além de comprovante de residência. Também será solicitado histórico escolar que comprove que o candidato tenha cursado todo o Ensino Médio em escolas públicas. Também é possível apresentar uma declaração de que o candidato está cursando o terceiro ano do ensino médio.

No ato da inscrição, o aluno deverá informar também se tem acesso ao computador e à Internet. É preciso informar ainda se tem local adequado na residência para se concentrar nos estudos.

Maratona do Enem em tempos de pandemia

A Prefeitura de Itapevi tem acompanhado a evolução da pandemia de covid-19 para definir os formatos das aulas. No momento, está pré-definido que as aulas acontecerão nas modalidades online, para estudantes que tenham acesso à internet, e presencial para aqueles que não tenham computador e internet em casa.

A aulas presenciais serão transmitidas ao vivo e simultaneamente para todos os matriculados que estarão em casa. Elas serão ministradas no Centro Municipal de Educação Básica (Cemeb) Bemvindo Moreira Nery, que fica na avenida Pedro Paulino, 74, na Cohab.

Devido a pandemia, as informações definidas e pré-definidas pela Prefeitura de Itapevi podem sofrer alterações a qualquer momento.