Inscrições prorrogadas em Osasco para escolha de novos conselheiros tutelares

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente prorrogou até o dia 12 de maio as inscrições para a escolha de novos membros do Conselho Tutelar de Osasco. Serão eleitos 20 conselheiros tutelares, com remuneração de R$ 6.819,84 e jornada de 40h semanais.

As inscrições dos candidatos devem ser feitas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Rua Fiorino Beltramo, 77 – Centro), de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, até o dia 12 deste mês.

A eleição será realizada no dia 1º de outubro de 2023, das 8 às 17h. Os locais de votação serão definidos pela Comissão Especial até o dia 4 de setembro de 2023, mediante Resoluções que serão publicadas nos locais oficiais de publicação do município – IOMO, inclusive em sua página eletrônica.

O processo é regulado pelo edital nº 001/2023 publicado na Imprensa Oficial (www.osasco.sp.gov.br), onde podem ser conferidas mais informações.