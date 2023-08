Itapevi abre inscrições para festival de teatro com premiação de R$ 6 mil

Estão abertas as inscrições para o 3º Festita – Festival de Teatro de Itapevi. O festival terá premiação de R$ 6 mil para as três melhores peças. A melhor peça teatral receberá R$ 3 mil, a segunda R$ 2 mil e a terceira, R$ 1 mil. A organização também irá distribuir troféus para 17 categorias diferentes, entre elas ator e atriz revelação, melhor ator e atriz; ator e atriz coadjuvante, melhor diretor, cenografia, iluminação, figurino, maquiagem, sonoplastia e texto. Também haverá até 3 menções honrosas.

As apresentações serão realizadas a partir do dia 20 de setembro, sempre às 19h30, no Teatro Municipal (Rua Professor Irineu Chaluppe, 65 – Centro), com entrada gratuita.

As companhias e grupos interessados em participar podem se inscrever até 4 de setembro exclusivamente pelo e-mail [email protected], com preenchimento completo da ficha. É preciso fazer o envio com o assunto “Festita – Festival de Teatro de Itapevi”.

As informações completas sobre o regulamento estão em decreto que pode ser acessado pelo link https://is.gd/CrtxIf. As dúvidas podem ser esclarecidas pelo (11) 4205-1871, de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h ou pelo mesmo e-mail usado na inscrição.