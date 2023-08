Gusttavo Lima convida “galera de Osasco” para show nesta sexta

O cantor sertanejo Gusttavo Lima usou os Stories do Instagram, na noite de ontem (29), para convidar o público para o primeiro dia de Oz Festival, na sexta-feira (1º), em Osasco.

“Na sexta-feira a gente estará em Osasco fazendo uma ‘pancada’ de um show. Galera de Osasco, tá todo mundo convidado”, declarou o embaixador, que sobe ao palco do maior festival de música da cidade logo após DJ Henrique.

Gusttavo Lima tem no repertório sucessos como “Saudade da Minha Vida”, “Bloqueado”, “Balada”, entre outros hits que vão embalar o público presente na primeira noite do evento.

Mais informações e ingressos podem ser encontrados no perfil oficial do @ozfestival no Instagram.

