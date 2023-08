Sábado (2) tem Desfile Pet no Shopping Granja Vianna

O Shopping Granja Vianna, em Cotia, realiza neste sábado (2), das 12h às 14h, o Desfile Pet Beneficente.

publicidade

O público poderá inscrever seu animalzinho para brilhar na passarela. Os pets participantes vão concorrer a prêmios como um dia de creche, banho e tosa.

A taxa de participação para o evento é 1kg de ração, que será destinado para a ONG Protetoras Independentes da Granja Viana.

publicidade

Os tutores interessados podem se inscrever pelo link shoppinggranjavianna.com.br/desfile-pet.

O desfile será no Piso L3 (em frente ao Pecorino). Já no Piso G2, haverá Feira de Adoção de Pet em parceria com a Adote Petz.

publicidade

O shopping Granja Vianna fica na Rodovia Raposo Tavares, 23.500, Lageadinho, Cotia. Tel.: (11) 4613-9001.