Itapevi leva Carreta da Saúde para atender moradores do Monte Serrat a partir de segunda (10)

Itapevi leva Carreta da Saúde para atender moradores do Monte Serrat a...

A Prefeitura de Itapevi vai estacionar a Carreta da Saúde no bairro Monte Serrat a partir de segunda-feira (10).

O equipamento, que leva serviços de saúde às regiões mais distantes das unidades de atendimento, permanece até o dia 28 de julho na Estrada Lagoa Mirim, 385 (antiga Lagoa dos Patos).

Quem precisar de atendimento médico deve se dirigir ao local com RG, CPF, comprovante de residência e Cartão de Saúde de alguma das unidades de saúde municipais. Caso não possua esse documento, é possível retirar um novo no momento do atendimento. O horário de funcionamento é de segunda à quinta-feira, das 9h às 15h, e às sextas-feiras, das 8h às 12h (não funciona em feriados).

Na carreta, são oferecidos atendimentos médicos de clínica geral, odontologia, enfermagem, vacinação, coleta de exame papanicolau e laboratoriais, controle de pressão e de glicemia, medicação de urgência, além de teste rápido de HIV, Sífilis e Hepatite. A unidade tem capacidade de realizar cerca de 1 mil atendimentos por mês.

Até o final de setembro, o veículo também passará pelos bairros Quatro Encruzilhadas, Nova Cotia e Cruz Grande.