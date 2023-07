Itapevi oferece 96 vagas para aulas gratuitas de judô

A Prefeitura de Itapevi está com inscrições abertas para 96 vagas na modalidade de judô. As aulas serão realizadas de segunda a sexta-feira no Ginásio de Esportes (Avenida Rubens Caramez, 1000A, Centro).

Serão seis turmas, cada uma com 16 vagas. As aulas acontecem terça e quinta-feira no período da manhã: às 8h, para crianças com idade entre 7 e 9 anos; 9h, para alunos entre 10 e 12 anos e, 10h para maiores de 13 anos. No período da tarde, às 14h, para crianças de 7 a 9 anos; 15h, para alunos de 10 a 12 anos e, às 16h para maiores de 13 anos.

O link de matrículas do programa Mais Esportes é https://maisesportes.itapevi.sp.gov.br/. Após a conclusão da matrícula, o interessado clique no botão “Imprimir” para gerar o protocolo constando dias, horários e as modalidades que fez sua matrícula.

A Prefeitura também oferece oportunidades para diversas modalidades esportivas, como: futsal, capoeira, ginástica artística, ginástica rítmica, ginástica localizada e ginástica aeróbica.

Mais informações poderão ser obtidas na Secretaria de Esportes e Lazer, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelos telefones 4141-1606 ou 4774-5927.

