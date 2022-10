Itapevi oferece transporte gratuito até o cemitério no dia 2 de novembro

A Prefeitura de Itapevi vai disponibilizar uma linha gratuita com um micro-ônibus que fará o trajeto Terminal – Cemitério Municipal (ida e volta), das 8h às 17h no dia 2 de novembro, de Finados.

Além da linha especial gratuita criada pela Prefeitura, o percurso também poderá ser feito por meio das linhas regulares de ônibus:I-19 (Jardim Briquet/Nova São Paulo) e I-22 (Terminal/Colinas São José), que ligam o terminal central ao cemitério.

Para quem vai de carro, o acesso será feito exclusivamente por mão única no quarteirão de entrada do cemitério. Agentes do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) vão orientar os condutores nas proximidades do local.

O Cemitério Municipal de Itapevi Olavo de Castro funcionará das 7h às 17h, e está localizado na rua Galdêncio Barbosa, 486, no Jardim Julieta.

A Prefeitura de Itapevi também montou uma estrutura para a realização de missas no cemitério. Serão quatro cerimônias celebradas: a primeira será às 7h, oficiada pelas Paróquias São Judas Tadeu e São José. Às 9h, é a vez da celebração da Paróquia Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças. Em seguida, às 12h, é a vez da Paróquia Cristo Rei oficiar a cerimônia. As orações se encerram às 15h, com uma missa da Paróquia Nossa Senhora Aparecida.