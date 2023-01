Itapevi terá encontro de carros antigos em fevereiro

Em comemoração aos 64 anos de Itapevi, a Prefeitura realizará o 6º Encontro de Carros Antigos, às 9h do dia 12 de fevereiro. O evento será na rua Prof. Dimarães Antonio Sandei, na Vila Nova Itapevi (em frente ao Parque da Cidade).

publicidade

Com entrada gratuita, a programação é aberta para todos os públicos com classificação livre. O expositor que desejar participar basta chegar com antecedência, de preferência 1 hora antes do início, onde será recepcionado pela equipe de organização do evento e orientado.