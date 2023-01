Empresa do segmento de logística abre 450 vagas em Cotia

Empresa de grande porte no segmento de logística está buscando candidatos que residiam próximos ao KM 20 da Rodovia Raposo Tavares, em Cotia para preenchimento de 450 vagas de emprego.

publicidade

As vagas abertas são para os cargos de auxiliar de produção, auxiliar de movimentação, processador, conferente, revisor e abastecedor.

Entre os pré-requisitos estão ter Ensino Fundamental ou Médio completos (a depender da vaga). Há também oportunidades para quem está em busca do primeiro emprego.

publicidade

Os candidatos devem entrar em contato pelo e-mail thais.rmelo@gpssa.com.br. A consultoria Luandre é a responsável pela seleção.

Confira abaixo as descrições e requisitos dos cargos:

publicidade

Auxiliar de Produção

Dentre as funções do profissional está deixar o local pronto e arrumado para o próximo turno; etiquetar, pinar e encabidar as peças, conforme orientação do superior, seguindo a sequência dos packs; montar a grade dos pedidos, inserir ombreiras e tag frágil, após o passamento (se houver); retirar as etiquetas no Bureau e levá-las para a mesa dando início ao processo de etiquetagem; efetuar todas as atividades conforme procedimentos do setor; treinar e orientar as novas colaboradoras do setor na execução dos serviços; auxiliar nas atividades de outros setores, quando necessário. Entre os requisitos estão o Ensino Fundamental completo e disponibilidade para atuar em escala 6×1, de segunda a sábado.

Auxiliar de Movimentação

Carregar e descarregar mercadorias de porte pesado entre as áreas, garantindo o cumprimento dos processos de segurança e procedimentos do setor. Requisito é ter Ensino Fundamental completo.

Processador

Retirar os packs das araras, da linha aérea e colocá-los nos trolleys, realizando sua elevação com a finalidade de armazenar os pedidos; realizar a contagem dos packs conferindo-os de acordo com a OS (ordem de serviço) que foram liberadas pelo setor de Desembalagem; retirar dos trolleys dos packs e armazená-los na estrutura, gerando etiqueta única ou total; consultar o pedido no sistema (via coletor) para verificar o endereço de armazenagem do pedido e retirá-lo, descendo-o para o setor de Distribuição; aguardar o transpaleteiro com os pallets para realizar a contagem das caixas para armazená-las no estoque central; verificar se os packs estão corretos e se a intensidade do strech está adequada para armazenagem; realizar a bipagem das etiquetas no coletor para armazenar o pedido no endereço correto; certificar-se de que tudo foi armazenado, via coletor, informando o número do pedido, o estoque e a localidade, conferindo o resultado dos pallets armazenados; certificar-se de que no sistema não ficou nenhum pallet pendente para ser armazenado; dar apoio aos outros setores, quando necessário;

Conferente

Para separação, conferência e armazenagem. O profissional deve ter Ensino Médio Completo.

Abastecedor

Abastecedor de máquina deve ter fundamental completo e sem experiência.

Revisor

Revisar todas as atividades efetuadas no processamento dos pedidos; identificar posicionamento correto de etiquetas, alarmes e cabides, segundo peça modelo, assegurando a sequência da grade; contar 100% do(s) pedido(s) por unidade, informando o volume total ao líder; realizar a contagem dos pedidos; dar suporte, para a equipe da mesa, na ausência do líder; realizar embreagem e colocação de pedidos; auxiliar o líder no treinamento de novos colaboradores, no processamento e na revisão; manter o local de trabalho limpo e organizado. O profissional deve ter ensino médio completo e disponibilidade para atuar 6×1, de segunda a sábado.