Jandira passa a oferecer equoterapia

O CRH (Centro de Reabilitação Humana) da Secretaria de Saúde de Jandira está oferecendo agora o tratamento de equoterapia, um método terapêutico e educacional com cavalos, que abrange saúde, educação e equitação, auxiliando no desenvolvimento biopsicossocial em crianças com deficiência e/ou necessidades especiais no município.

Trinta pacientes já iniciaram o tratamento e seguem em acompanhamento, que é realizado semanalmente de maneira multidisciplinar.

O procedimento envolve atividades indicadas para o tratamento de diversas patologias com comprometimentos motores e cognitivos, tais como crianças com paralisia cerebral, Síndrome de Down, TEA (Transtorno do Espectro Autista), entre outras.

As sessões têm, em média, trinta minutos de duração.

Os pais e/ou responsáveis de pacientes que tiverem indicação para praticar a equoterapia devem procurar a UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima das suas residências, para, assim, serem encaminhados para avaliação e em seguida para as sessões.

Os munícipes interessados em saber mais informações, devem procurar o CRH, localizado na Rua Fernando Pessoa, 545 – Vila Santo Antônio, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h ou pelo telefone (11) 4707-4651.