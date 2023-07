Jandira recebe 18 profissionais do programa Mais Médicos

A Secretaria de Saúde de Jandira informou hoje (6) a contratação de 18 novos médicos por meio do programa Mais Médicos, vinculado ao governo federal. Os profissionais foram recepcionados com um café especial.

Eles receberam as boas-vindas da secretária de Saúde, Gabriela Rocha, do prefeito de Jandira, Doutor Sato, juntamente da sua esposa, primeira-dama e presidente de honra do Fundo Social de Solidariedade, Maria Denilda da Fonseca, Dra. Denilda, ambos médicos.

Todos os profissionais contratados são médicos generalistas e estão aptos a lidar com uma variedade de condições de saúde. “Essa abordagem é fundamental para atenção básica e atenção primária, que são pilares essenciais na promoção da saúde e prevenção de doenças”, diz a Prefeitura.

Os 18 médicos já foram homologados para suas respectivas unidades de saúde. Essa etapa garante que cada profissional esteja devidamente alocado e que possa atender às demandas específicas de cada bairro e, em conjunto, estender para todo o município.

“É uma realização profissional. Eu fico muito feliz de voltar a atender a minha população”, disse Dra. Alessandra, que já foi técnica de enfermagem no município, enfermeira e agora está retornando como médica.

Na sequência, o Dr. Luís Eduardo também afirmou o seu contentamento e compromisso com a nova fase profissional: “quero fazer o melhor pela população e dar o melhor de mim para as pessoas que moram aqui”.