O Conselho de Pastores Evangélicos de Jandira – Copejan realiza neste sábado (8) a Marcha Para Jesus Jandira.

Será a partir das 14h, com saída da Praça do Gabriela, e a chegada está prevista para às 16h30 com concentração no corredor oeste para as apresentações.

O tema do evento será a comemoração dos 18 anos da marcha na cidade.

Haverá shows com Ludi, Daniel Berg, Duda Simôes, Renascer Praise, RPNB Worship, IACN, entre outros.