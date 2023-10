Jogadoras e comissão técnica do Barueri vão compor a seleção feminina de vôlei nos Jogos Panamericanos

Jogadoras e comissão técnica do Barueri vão compor a seleção feminina de...

As jogadoras do Barueri Carol Leite (levantadora), Luzia da Silva Nezzo (central), Larissa Besen (central), Aline Segato (ponteira) e Talia Costa (ponteira), além da comissão técnica do time, o técnico Wagão, Julio Nardelli (ortopedista), José Elias Proença (preparador físico), e Fernando Fernandes (fisioterapeuta), vão compor a base da seleção feminina de vôlei que vai disputar os Jogos Panamericanos em Santiago (Chile).

Duas jogadoras do Osasco, a levantadora Kenya e a ponteira Maira, também haviam sido convocadas, mas foram dispensadas a pedido do clube.

Além das jogadoras do Barueri, a região também será representada pela oposta Tainara Lemes Santos, nascida em Jandira, que atua pelo Praia Clube (MG).

Os Jogos Panamericanos do Chile serão disputados entre 21 e 26 de outubro.

Acompanhe data e hora das partidas:

21/10: Brasil x Cuba – 10h30

22/10: Brasil x Argentina – 13h30

23/10: Brasil x Porto Rico – 10h30