Jogo das Estrelas: Itapevi recebe partida solidária com a presença de craques do futebol e ex-BBBs

Na segunda-feira (12), a bola rola, às 19h, no Estádio Municipal de Itapevi (Rua Professor Dimarães Antonio Sandei, Vila Nova), para o inédito “Jogo das Estrelas”. Será uma partida de futebol solidária que contará com a presença de craques e artistas que disputarão contra a Seleção do Acolher – Fundo Social de Solidariedade de Itapevi.

publicidade

No time das estrelas já estão confirmadas as presenças dos ex-BBBs Felipe Prior e Pyong Lee; dos ex-jogadores do Palmeiras, Marcos Assunção, Wendel, Galeano, além de Zé Roberto, também ex-Bayern de Munique; dos ex-São Paulo, Muller, Paulo Miranda e Leandro Guerreiro; dos pentacampeões Edmílson e Júnior; do ex-meia atacante do Santos, Giovanni; Leandro Cástan, ex-Corinthians; Demetrius Ferreira, ex-Marseille; e os cantores Veigh e MC Daniel.

Para assistir à partida, o público deverá doar um (1) brinquedo novo, que será destinado ao Acolher e posteriormente doado às crianças em condições de vulnerabilidade social do município no “Natal Solidário”.

publicidade