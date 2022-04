Jovens de Osasco podem se inscrever na JUCO nesta terça e quarta

A Juventude Cívica de Osasco (JUCO) abre, nesta terça e quarta-feira, dias 5 e 6 de abril, as inscrições para formar mais uma turma de aspirantes.

publicidade

A entrega das senhas acontece nestes dois dias, das 9h às 16h, na sede da entidade (rua Rubens do Amaral, 200, no Jardim Bela Vista). A seleção será realizada por meio de avaliação do histórico escolar.

No dia da inscrição o jovem deve apresentar o RG. Para participar é necessário ser morador e estudar em Osasco, matriculado no ensino médio e ter entre 15 anos e meio a 16 anos e meio (nascidos de outubro de 2005 a outubro de 2006).

publicidade

Os candidatos selecionados receberão ensino gratuito de preparação profissional com palestras, oficinas de informática, entre outras atividades. As aulas estão previstas para serem ministradas entre maio e agosto.

Ao final do período, os alunos podem ser indicados para realizar estágio em empresas e organizações parceiras da JUCO em Osasco e região. Mais informações podem ser encontradas no site da entidade.

publicidade

Serviço

Inscrições nova turma de aspirantes JUCO /

Quando: dias 5 e 6 de abril, das 9h às 16h /

Onde: Sede da entidade (rua Rubens do Amaral, 200, no Jardim Bela Vista)