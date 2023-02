Justiça de Osasco diz que argumento de Tandara na acusação de doping “beira a má-fé”

O juiz da 2ª Vara Cível de Osasco, Mario Sergio Leite, negou que houvesse qualquer indício de que uma farmácia de manipulação especializada em fitoterápicos tenha misturado o anabolizante ostarina com qualquer outro medicamento. Essa era a linha de argumentação no processo em que a jogadora de vôlei Tandara Caixeta, que atuava pelo Osasco, tentava imputar à farmácia a culpa por ter testado positivo para a substância proibida no esporte. As informações são do site Olhar Olímpico.

Segundo o site, a atleta alegou que comprou um remédio à base de plantas no referido estabelecimento, na zona oeste de São Paulo, e que o produto estaria contaminado, o que levou à suspensão da jogadora por doping antes da final olímpica de Tokio em 2021.

De acordo com o magistrado, os documentos apresentados pela farmácia, emitidos pela Vigilância Sanitária, apontam que sua licença é apenas para produzir fitoterápicos e que o argumento utilizado pela ex-oposta do Osasco beira a má-fé, já que não há nenhum sinal de cometimento de crime pelo estabelecimento comercial.

A jogadora buscava uma ordem de busca e apreensão para juntar provas de que foi prejudicada pela farmácia. O processo corre em segredo na 2ª Vara Cível de Osasco. No âmbito esportivo, Tandara foi suspensa por quatro anos.