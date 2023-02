Prefeito Rogério Lins visita Apatej e fala de obras do novo fórum de Osasco

Prefeito Rogério Lins visita Apatej e fala de obras do novo fórum...

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), e o vereador Josias da Juco (PSD) visitaram a sede da Associação Paulista dos Técnicos Judiciários (Apatej), no Jardim das Flores, na tarde desta terça-feira (3).

publicidade

Eles foram recepcionados pelo presidente da Apatej, Ednaldo Batista; pelo secretário-geral Mario José Mariano, o Marinho; pela tesoureira Iracema Dias e pelo colaborador Iago. Na ocasião, os diretores da entidade lembraram que há uma grande expectativa dos servidores do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) pela inauguração do novo fórum.

A construção é uma reivindicação antiga da Apatej e tem se tornado possível graças a uma parceria da Prefeitura de Osasco, da Câmara Municipal e do TJ-SP.

publicidade

O edifício está instalado em uma área de 3.958 m² e passará a contar com mais 12 mil m², o que permitirá a concentração de diversos serviços. Quando estiver terminado o novo fórum será um dos mais modernos do TJ-SP, possibilitando a servidores e jurisdicionados mais acessibilidade, espaço, conforto e agilidade nos trabalhos.

Outra reivindicação da Apatej, que recebeu apoio do vereador Josias da Juco, é a de um estacionamento exclusivo para os servidores junto ao fórum para garantir mais tranquilidade aos profissionais e melhor mobilidade nas vias próximas ao novo prédio.

publicidade

De acordo com a entidade, Rogério Lins se comprometeu a verificar a viabilidade da solicitação, inclusive com estudos de cessão de um terreno que fica ao lado do prédio.