Prefeitura de Osasco e Fatec oferecem qualificação profissional online gratuita

A Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda de Osasco, e a Fatec Osasco (Faculdade de Tecnologia de São Paulo) liberam, mensalmente conteúdos de cursos de qualificação profissional online totalmente gratuitos.

A partir de segunda-feira (6), novos cursos estarão disponíveis. Para fazer sua inscrição basta clicar em www.setre.cursos.fatecosasco.edu.br e ficar atento às datas de liberação do curso de seu interesse. Nesse link cada interessado irá criar um login para se inscrever. As inscrições abrem sempre uma semana antes do início do curso na própria plataforma.

Veja os cursos de fevereiro:

06/02 – Auxiliar de Logística / Técnicas de Venda / Atendimento ao Cliente / Auxiliar Administrativo

– Auxiliar de Logística / Técnicas de Venda / Atendimento ao Cliente / Auxiliar Administrativo 10/02 – Informática Básica

– Informática Básica 13/02 – Portaria / Empreendedorismo / Sistema de Gestão de Qualidade

– Portaria / Empreendedorismo / Sistema de Gestão de Qualidade 20/02 – Ténicas de Liderança / Gestão de Processo / Finanças Pessoais