KFC lança Milk-Shake de Pipoca Doce, Choco Crisp e Cookie&Morango

A rede KFC lançou três novos sabores exclusivos de Milk-Shake: Pipoca Doce, Choco Crisp e Cookie&Morango, são acompanhados com chantilly e coberturas extras.

Publicidade

Disponíveis no tamanho de 400ml e custando R$9,50, os lançamentos já podem ser encontrados em todas as lojas da rede KFC no país. Em Osasco, é possível encontrar franquias da rede no Shopping União e no Plaza Shopping Osasco.

Além dos milk-shakes, o KFC está com promoção por tempo limitado do sanduíche Cheddar Melt, que sai por R$ 7,50. O lanche traz em sua composição queijo cheddar derretido, cebola caramelizada ao molho shoyu, filé de sobrecoxa na receita crocante e pão preto com gergelim.

Outra novidade é a volta do Balde Chicken Share, que também será por tempo limitado. São três opções: baldes com nove tirinhas de frango, com seis pedaços ou o misto (com três pedaços e cinco tirinhas). O consumidor pode escolher os frangos empanados com a receita secreta ou receita crocante e qualquer uma das opções custa R$ 29,00.