Aldeia de Carapicuíba tem Carnaval voltado para as crianças neste final de semana

Neste sábado, 10, e domingo, 11, a Aldeia de Carapicuíba se transforma para receber foliões de toda a região para seu “carnaval da família”. A partir das 15 horas, os visitantes poderão se divertir com as tradicionais marchinhas, frevo, maracatu, shows de artistas locais e feira gastronômica.

As atrações musicais ficam por conta de Anízio do Bandolim e convidados, Grupo Saygon, Leon e Banda de Carnaval e Mocidade Verde e Rosa. O Carnaval da Praça da Aldeia é organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo de Carapicuíba com o objetivo de atrair crianças, jovens, adultos e idosos num clima de amizade e muita animação.

Além do cenário bucólico e histórico, os visitantes poderão contar com uma estrutura montada para agradar pessoas de todas as idades. De acordo com o secretário de Cultura de Carapicuíba, Evaldo Claudino, nas primeiras horas os pequenos terão prioridade com espaço com brinquedos, pipoca, algodão doce e músicas infantis. “É um evento voltado para a família, com segurança, brincadeiras, música e muita alegria”, explicou. “O cenário é bonito e o passeio certamente será muito agradável”, continuou.

Claudino lembrou ainda que há no local bolsões de estacionamento, banheiros, iluminação e homens da GCM e da Polícia Militar fazendo a segurança. A entrada é gratuita e a festa deve durar até as 21 horas.