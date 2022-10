Linha que liga Estação Antônio João ao 18 do Forte sofre alteração de itinerário

Linha que liga Estação Antônio João ao 18 do Forte sofre alteração...

A empresa Benfica informa que a linha Linha T245VP1 (Estação Antônio João / 18 do Forte) vai sofrer alteração de itinerário a partir de segunda-feira (31) no Green Valley.

No sentido Estação Antônio João, o ônibus fará o itinerário normal até Avenida Ipanema, e então Avenida Sagitário, Alça de acesso à Avenida Yojiro Takaoka, Avenida Yojiro Takaoka, Avenida Alphaville, e segue itinerário normal. Não irá mais passar na Avenida Andrômeda e Rua Lucena.

Já no sentido 18 do Forte via Green Valley: Itinerário normal, sem alteração.

Mais informações podem ser obtidas pelo whatsapp: 97423-6225.