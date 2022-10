Passageiros de Cotia podem recarregar Cartão BOM até segunda-feira (31)

Termina nesta segunda-feira (31) o prazo para recarga do Cartão BOM comum nas cidades de Cotia, São Roque e Ibiúna. Os passageiros que ainda têm saldo no BOM poderão usar os créditos até o fim, mas devem emitir o TOP, que já é aceito nas linhas municipais das respectivas cidades.

publicidade

Caso haja saldo no cartão BOM, o passageiro pode embarcar no sistema de trilhos do Metrô e CPTM, nos ônibus intermunicipais da EMTU ou nas linhas municipais. Após o fim dos créditos, o cartão é automaticamente cancelado.

Já a transição do BOM para a Plataforma TOP começou no ano passado. Além de Cotia, cidades como Arujá, Taboão da Serra e Rio Grande da Serra já optaram pela utilização do TOP como sistema de pagamento das linhas de ônibus municipais.

publicidade

O Cartão TOP pode ser solicitado nas lojas credenciadas por toda Capital e Região Metropolitana de São Paulo. Esse pedido é totalmente gratuito e pode ser feito por meio de agendamento nas lojas, ou via aplicativo TOP, disponível para Android e iOS.