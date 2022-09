Linha que liga Ariston ao Alphaville vai ter mais viagens a partir de hoje (5)

A linha intermunicipal 528 – Carapicuíba (Cidade Ariston)/ Barueri (Alphaville), da EMTU – Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo, recebeu, a partir de hoje (5) mais viagens em suas operações diárias.

Segundo a empresa, a reprogramação foi definida com base nos acompanhamentos diários realizados pelo setor de fiscalização da EMTU, juntamente com informações obtidas no Centro de Gestão e Supervisão da empresa, que acompanha a operação dos ônibus intermunicipais em tempo real, visando adequar a oferta de viagens à demanda de passageiros.

Informações adicionais sobre os novos horários da linha podem ser obtidas no site da EMTU ou no aplicativo EMTU Oficial, disponível para iOS e Android.

