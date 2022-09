Casa do Trabalhador de Barueri tem 13 vagas de emprego com salários de até R$ 3.400

Casa do Trabalhador de Barueri tem 13 vagas de emprego com salários...

A Casa do Trabalhador de Barueri está com 13 vagas de emprego abertas em diversas áreas esta semana. Os salários variam entre R$ 1.212 e R$ 3.400, de acordo com a função.

As oportunidades são para os cargos de atendente de lanchonete, assistente de vendas, auxiliar de lavanderia, assistente social, auxiliar de limpeza, eletricista, funileiro de veículos, jardineiro, mecânico (veículos a diesel), motorista de caminhão, operador de máquina de limpeza e professor maternal.

Para participar se candidatar às vagas de emprego, os interessados devem preencher o cadastro pelo sistema Emprega Brasil ou no atendimento presencial na Casa do Trabalhador, no setor amarelo do Ganha Tempo, que fica na avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550, no Centro de Barueri.

